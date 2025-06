Tiago Bettencourt reagiu à notícia avançada pela TV Guia sobre um alegado romance com Sara Matos. Segundo a publicação, este teria sido visto em algumas peças de teatro onde a atriz participava, o que levava a crer que podia existir mais que uma amizade.

O músico, de 45 anos, recorreu à sua página de Instagram, este sábado, 14 de junho, para desmentir qualquer envolvimento e brincou com a situação, promovendo os seus espetáculos.

"Esta notícia não é verdade, por outro lado, podem comprar bilhetes no link da bio para os meus concertos de Dezembro. Dia 18 no Campo Pequeno e 20 no Superbock Arena no Porto.

Estão todos convidados, até os 500 novos seguidores que ganhei nos últimos dois dias graças a esta tanga que um espertinho/a [...] inventou por me ter visto numa peça da Sara, de que gostei bastante. [...] Aqui não é sítio de fofocadas", concluiu o artista.

Leia Também: Sara Matos apaixonada por cantor? "Gosto muito dele, das músicas dele"