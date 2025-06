Dadas os rumores que começaram a circular em vários meios de comunicação cor-de-rosa que davam conta de uma alegada relação amorosa entre Tiago Bettencourt e Sara Matos, o músico decidiu fazer um desmentido na sua página de Instagram, aproveitando, inclusive, para promover o seu concerto no Sagres Campo Pequeno, a 18 de dezembro, em Lisboa.

A partilha apanhou seguidores e amigos de surpresa, que se manifestaram sobre o assunto na caixa de comentários.

Um deles foi a atriz Benedita Pereira, que escreveu as seguintes palavras: "E nós que também já namorámos".

Outras caras conhecidas reagiram. Nuno Markl mostrou-se incrédulo com a questão: "'Quem é Tiago Bettencourt?'"



© Instagram/Tiago Bettencourt

Raminhos não resistiu em brincar: "Estava a ficar assustado a pensar, com quem é que este c***** já me está a trair!".

