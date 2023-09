A doença hemorroidária é, em grande parte da população portuguesa, uma causa muito frequente de sofrimento, e incapacidade.

Os sintomas têm a ver com o grau de gravidade e vão desde o simples incómodo, até à presença de anemia grave causada pelas hemorragias por vezes muito frequentes. Os episódios de dor, por vezes insuportável, estão frequentemente presentes nos doentes que sofrem de hemorroidas.

Apesar disso, muitos destes doentes preferem continuar a sofrer pelo receio da cirurgia. De facto, a perspetiva de sofrimento no período pós-operatório, com dores intensas, muitas limitações e lento retorno à vida normal, leva a que a doença hemorroidária, por não ser tratada de forma correta, se prolongue e os sintomas se mantenham ou se agravem ao longo de muito tempo.

Estes receios são, hoje em dia, ainda perfeitamente justificados já que, em muitos hospitais, a cirurgia para o tratamento de hemorroidas se rege, ainda, por técnicas clássicas utilizadas desde há muitas e muitas décadas.

No entanto, através da utilização do laser, é hoje perfeitamente possível operar as hemorroidas de forma eficaz com uma técnica pouco invasiva, em que a dor é inexistente e a recuperação após a cirurgia se faz em poucos dias.

A minha experiência com dezenas de doentes tratados por laser permite-me verificar os excelentes resultados, e o excelente pós-operatório presente na generalidade dos casos.

Sinto muito orgulho em ser um dos poucos cirurgiões em Portugal a oferecer a possibilidade de tratar eficazmente as hemorroidas sem dores, sem complicações, com uma rápida convalescença.

Um artigo do médico Eduardo Xavier, proctologista e cirurgião.