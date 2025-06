Morreu o ator brasileiro Francisco Cuoco, esta quinta-feira, aos 91 anos, em São Paulo. O ator encontrava-se internado há já vinte dias no Hospital Albert Einstein.

“É com pesar e consternação que a família comunica o falecimento do ator Francisco Cuoco. Ele estava com a família e partiu de forma tranquila e serena. Agradecemos todas as mensagens de pesar e manifestações carinho. A causa da morte foi por falência múltipla dos órgãos. Nossa gratidão e amor eterno por ter tido você em nossas vidas", disse a família do ator em comunicado, citado pelo site Veja.

Francisco Cuoco, descrito como 'astro' e um dos maiores galãs do Brasil na área da representação, começou a sua carreira há mais de 60 de anos. Passou pelo teatro, cinema e televisão.

Conta o G1 que, aos 20 anos, Cuoco trocou Direito pela Escola de Arte Dramática de São Paulo. Quatro anos depois, já formado, fez parte do Teatro Brasileiro de Comédia.

Mais tarde, ingressou no Teatro dos Sete, formado por nomes conhecidos da representação como Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Gianni Rato, Ítalo Rossi, Sérgio Britto, Luciana Petruccelli e Alfredo Souto de Almeida.

Francisco Cuoco estreou-se em televisão com o 'Grupo Teatro Tupi', um programa que exibia peças de teatro adaptadas. Já a sua primeira novela foi na TV Record, em 1964, e chamava-se 'Marcados pelo Amor'.

A partir daqui, seguiram-se outras tantas no currículo. Desde 'Redenção', em 1966, ou 'Legião dos Esquecidos', em 1968, onde contracenou e fez par romântico com a atriz Regina Duarte. Em 1970, estreou-se na Globo com a novela 'Assim na Terra Como no Céu' e interpretou o Padre Vítor.

Os meios brasileiros referem que Francisco Cuoco foi um ídolo para os mais jovens, mostrando-se sempre preocupado e ajudando-os na representação.

O currículo do ator fica ainda marcado pelos vários personagens protagonistas que interpretou, por exemplo, na novela 'Selva de Pedra', onde interpretava o ambicioso Cristiano Vilhena.

Seguiu-se a novela 'O Semideus' e 'Cuca Legal'. Em 1975, foi convidado para interpretar o taxista Carlão, em 'Pecado Capital', uma novela escrita por Janete Clair.

"O Carlão tinha essa generosidade, essa coisa de olhar para o semelhante e ver o semelhante, não era um estranho para ele, era um igual. Eu acho que ele tinha a mágica do personagem popular", disse o ator em entrevista ao Memória Globo.

Já no final da década de 1990 e inícios dos anos 200o, Francisco Cuoco dedicou-se ao cinema, tendo participado em diversos filmes, tais como 'Traição'. 'Gémeas', 'Um Anjo Trapalhão' ou 'Cafundó'.

No ano de 2005, depois de anos dedicado ao pequeno e grande ecrã, o ator regressou ao teatro com a peça 'Três Homens Baixos'. Em 2020 fez parte do elenco da novela 'Salve-se quem Puder'. No entanto, a sua última aparição na televisão foi quando fez uma participação na série 'No Corre', do Multishow, em 2023.

O ator também chegou a arriscar uma carreira na música, tendo gravado um disco romântico intitulado de 'Solead', em 1975, e um outro chamado 'Paz Interior', que continha 16 orações católicas.

Francisco Cuoco nasceu a 29 de novembro de 1933, no seio de uma família pobre que vivia no bairro do Brás, em São Paulo. O ator tinha vários problemas de saúde, como problemas de locomoção e respiratórios.

O funeral acontece na sexta-feira, sendo que o velório será aberto ao público. Já o enterro acontecerá às 16h00 locais e será restrito à família e amigos.

