Gailard Sartain, ator americano que foi uma estrela sobretudo no pequeno ecrã e no mundo do cinema, morreu de causas naturais em Tulsa, Oklahoma, na quinta-feira, dia 19 de junho, de acordo com a imprensa internacional. Tinha 81 anos.

Com uma longa carreira, o ator integrou o elenco de vários filmes de sucesso, entre eles 'Os marginais' (1983), de Francis Ford Coppola, 'Mississipi em chamas' (1988), de Alan Parker e com Gene Hackman no elenco principal, ou 'Mulheres do Sul' (1991), de Jon Avnet.

Gailard Sartain deixa a mulher, Mary Jo Sartain, com quem se casou no final de 1988, e os filhos Sarah, Esther e Ben, assim como a neta Chloe e o bisneto Teddy, segundo o The Hollywood Reporter.

Victoria Hallman, que interpretou Miss Honeydew no programa 'Hee Haw', reagiu à morte de Gailard Sartain em conversa com o TMZ, afirmando que o ator era como um irmão mais velho. "Sabia que ele não estava bem de saúde, e já há algum tempo que não estava", contou, confessando, porém, que não estava à espera de receber tal notícia.

O início da carreira e os vários trabalhos que completam o currículo de Gailard Sartain

Nascido a 18 de setembro de 1943, em Tulsa, nos Estados Unidos, Gailard Sartain começou a carreira no entretenimento como operador de câmara numa estação televisiva local, na sua cidade natal. Interpretou, entretanto, Dr. Mazeppa Pompazoidi no programa de comédia 'The Uncanny Film Festival and Camp Meeting', do qual também fazia parte o ator Gary Busey, como recorda a People.

Nos anos 70, tornou-se um artista regular em 'Hee Haw' - um programa de variedades da televisão americana que apresentava música country e humor, e que esteve no ar entre 1969 e 1993 - durante quase 20 temporadas. Destacou-se também em projetos como 'Shields and Yarnell' e 'The Sonny & Cher Show'.

Ao longo dos anos, Gailard Sartain somou vários trabalhos na arte de representar, entre eles destacam-se filmes como 'A História de Buddy Holly' (1978), de Steve Rash. Nos anos 80, fez parte do primeiro de três filmes com a personagem Ernest P. Worrell, interpretado por Jim Varney (e mais tarde, em 1988, apareceu no programa infantil 'Hey Vern, It's Ernest!').

Mas não fica por aqui. Entre os filmes notáveis que completam o seu currículo estão 'Os Cavaleiros de Hollywood' (1980), de Floyd Mutrux, 'Almas do Outro Mundo' (1984), de Carl Reiner, 'Nas Teias da Mafia' (1986), de Jim McBride, 'Anatomia do Golpe' (1990), de Stephen Frears, 'Pai, Filho e Sarilhos' (1994), de Howard Deutch e com o ator Macaulay Culkin no papel do protagonista Timmy Gleason, 'Os Substitutos' (2000), de Jonathan Mostow, ou 'Ali' (2001), de Michael Mann.

A saída do cinema no início dos anos 2000

A última longa-metragem da qual fez parte foi 'Elizabethtown', de Cameron Crowe, que estreou em 2005 e tem no elenco atores como Kirsten Dunst, Orlando Bloom, Susan Sarandon e Alec Baldwin. Após este filme, Gailard Sartain aposentou-se do cinema.

"Saí com memórias maravilhosas de trabalhar com pessoas realmente especiais", refletiu o ator, anos mais tarde, quando foi entrevistado pelo Tulsa World, em 2017. "Parte do fascínio, para mim, não era apenas o trabalho em si, mas quem fazia parte dele, porque sempre fui um fã antes de tudo", acrescentou.

Leia Também: Morreu Francisco Cuoco, galã das novelas brasileiras. Tinha 91 anos