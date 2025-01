Morreu o ator Bill Byrge, mais conhecido pelo papel nos filmes 'Ernest' com Jim Varney. Tinha 86 anos.

De acordo com a People, a notícia foi confirmada pela prima do artista, Sharon Chapman, através de uma publicação que fez no Facebook, esta quinta-feira, 9 de janeiro.

Bill Byrge interpretou Bobby nos filmes 'Ernest' ao lado da personagem Ernest P. Worrell, de Jim Varney.

Jim Varney, recorde-se, morreu em fevereiro de 2000, aos 50 anos, vítima de cancro do pulmão.

