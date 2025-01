A semana termina com o aniversário da morte de David Bowie, que partiu há precisamente nove anos. No dia 10 de janeiro de 2016, o mundo perdeu uma lenda da música, que se estreou na indústria em 1969, com o tema 'Space Oddity'.

Foi durante cerca de 40 anos um dos artistas mais reconhecidos, pioneiro em videoclipes, por exemplo, tendo-se destacado numa carreira icónica com 25 álbuns lançados. David Bowie, recorde-se ainda, vendeu milhões de discos e foi distinguido com cinco prémios Grammy.

Considerado um dos artistas únicos, o estilo pioneiro de Bowie abriu portas a outros grandes nomes do mundo da música, como Madonna. "Foi um dos génios da indústria musical, um dos maiores cantores e compositores do século XX", destacou Madonna, dois dias após a partida do artista.

O cantor, relata a People, morreu mais de um ano depois de ter sido diagnosticado com cancro. "David Bowie morreu em paz, cercado pela família, após uma corajosa batalha de 18 meses contra o cancro", escreveram, na altura, numa nota que deu conta da sua partida, e em que pediram ainda para "respeitarem a privacidade da família durante o momento de luto".

A notícia da morte de Bowie foi um choque, isto porque o artista só revelou que estava doente à família, amigos e colegas mais próximos. "Ninguém sabia", partilhou Robert Fox, amigo de longa data de Bowie, em conversa com o The Telegraph em 2016. "Ele não queria alarido. Era um homem reservado. Acho que ele queria proteger a família e fez isso na perfeição", acrescentou.

Aliás, não só manteve em 'segredo' a doença, como também nunca foi revelado (pelo próprio, pela família ou pela equipa) o tipo de cancro com que foi diagnosticado. No entanto, um amigo do artista, Ivo van Hove, revelou que David Bowie terá morrido de cancro no fígado. "Ele tinha-me dito há mais de um ano", contou, segundo o Independent.

O cantor, recorde-se também, morreu dois dias depois de ter celebrado 69 anos, a 8 de janeiro de 2016, e dois dias depois de ter lançado aquele que foi o último álbum, 'Blackstar'.

Embora tenha nascido em Londres, David Bowie viveu em Nova Iorque durante mais de duas décadas e esta cidade acabou por se tornar no seu lar.

Leia Também: Cauã Reymond de luto: "Sem você não estaria aqui..."