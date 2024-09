A saúde dos ombros desempenha um papel fundamental nas nossas atividades diárias. No entanto, a tendinite no ombro pode causar desconforto e limitações significativas. A tendinite do ombro é uma patologia dolorosa que afeta os tendões da articulação do ombro. Caracteriza-se por inflamação dos tendões, resultando em dor e restrição dos movimentos.

A tendinite da coifa dos rotadores é uma das formas mais comuns de tendinite do ombro. A coifa dos rotadores é um grupo de tendões que envolve a cabeça do úmero e é responsável pela estabilidade e mobilidade do ombro.

Quando estes tendões estão danificados ou inflamados, ocorre a tendinite da coifa dos rotadores.

Causas da tendinite do ombro

A tendinite do ombro pode ser causada por uma variedade de fatores. Fatores de risco, como atividades repetitivas que envolvem movimentos do ombro, lesões agudas, envelhecimento, fraqueza muscular e desequilíbrios musculares, podem contribuir para o desenvolvimento da tendinite.

Além disso, má postura, falta de alongamento e aquecimento adequados antes da atividade física e ergonomia inadequada no ambiente de trabalho também podem aumentar o risco.

Sintomas da tendinite do ombro

Os sintomas mais comuns da tendinite do ombro incluem dor localizada na região do ombro, sensibilidade ao toque, dificuldade em levantar objetos pesados, restrição de movimento e dor que pode irradiar para o braço e pescoço.

A dor geralmente é pior durante a atividade física ou ao levantar o braço acima da cabeça e muitas vezes surge dor durante a noite. É importante estar ciente desses sinais para buscar diagnóstico e tratamento adequados.

Devo colocar quente ou frio?

A aplicação de calor ou frio pode ser benéfica no alívio dos sintomas da tendinite do ombro.

A aplicação de gelo é recomendada nas fases agudas da inflamação, pois ajuda a reduzir o inchaço e a dor. O gelo deve ser aplicado na área afetada por 15 a 20 minutos, várias vezes ao dia.

Já o calor pode ser utilizado nas fases de recuperação, para relaxamento muscular e aumento do fluxo sanguíneo. Pode-se aplicar calor através de uma compressa quente ou banho quente.

É importante seguir as orientações médicas sobre quando e como aplicar cada método.

Como prevenir a tendinite no ombro

A prevenção desempenha um papel crucial na saúde dos ombros. Algumas dicas e estratégias para prevenir a tendinite do ombro incluem:

Praticar alongamentos e exercícios de fortalecimento dos músculos do ombro regularmente. Isso ajuda a manter a flexibilidade e fortalecer os músculos, reduzindo o risco de lesões.

Adotar uma postura adequada durante as atividades diárias, como sentar e trabalhar em uma mesa.

Utilizar técnicas ergonômicas no ambiente de trabalho, como ajustar a altura da cadeira e do monitor para manter o alinhamento adequado do corpo.

Evitar movimentos repetitivos excessivos que possam sobrecarregar os tendões do ombro.

Realizar pausas frequentes durante as atividades físicas ou no trabalho que exijam esforço do ombro.

Realizar aquecimento adequado antes de exercícios físicos intensos, para preparar os músculos e tendões para a atividade.

Evitar o levantamento de objetos pesados de forma inadequada. Sempre dobre os joelhos e use os músculos das pernas para levantar objetos pesados, em vez de sobrecarregar o ombro.

Manter um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação equilibrada, exercícios regulares e descanso adequado, para fortalecer o sistema imunológico e promover a saúde dos tecidos.

Opções de tratamento para a tendinite do ombro

O tratamento inicial para a tendinite do ombro geralmente envolve medidas conservadoras.

Isso pode incluir repouso, imobilização temporária usando uma tipoia ou tala, modificação de atividades para evitar movimentos que agravem a dor, uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos para alívio da dor e redução da inflamação e aplicação de RICE: Rest, Ice, Compression, Elevation (Descanso, Gelo, Compressão, Elevação).

A terapia com gelo reduz o inchaço e a inflamação, enquanto a compressão e a elevação ajudam a reduzir a dor e melhorar a circulação sanguínea.

Além das medidas conservadoras, a fisioterapia desempenha um papel crucial no tratamento da tendinite do ombro.

O fisioterapeuta médico irá desenvolver um programa de exercícios específico para fortalecer os músculos do ombro, melhorar a flexibilidade e restaurar a amplitude de movimento.

A terapia também pode incluir técnicas de mobilização articular, massagem e modalidades de fisioterapia, como eletroterapia e ultrassom, para aliviar a dor e promover a cicatrização.

Em casos mais graves de tendinite do ombro, quando o tratamento conservador não é eficaz, pode ser considerada a intervenção cirúrgica.

A cirurgia é geralmente reservada para casos em que há lesão grave nos tendões ou rutura do manguito rotador. a coifa dos rotadores.

Durante a cirurgia, o médico pode reparar os tendões danificados, remover esporões ósseos ou realizar outros procedimentos necessários para restaurar a função normal do ombro.

Quando se deve fazer cirurgia para a tendinite do ombro?

Embora a maioria dos casos de tendinite do ombro possa ser tratado com abordagens conservadoras, em alguns casos a intervenção cirúrgica pode ser necessária.

A decisão de optar pela cirurgia dependerá de vários fatores, incluindo a gravidade dos sintomas, a resposta ao tratamento conservador e o impacto na qualidade de vida do paciente. Aqui estão algumas situações em que a cirurgia pode ser considerada:

Falha do tratamento conservador: Se após um período adequado de tratamento conservador, os sintomas persistirem ou piorarem, a cirurgia pode ser recomendada. Isso ocorre quando outras opções de tratamento não conseguiram proporcionar alívio adequado da dor e restaurar a função do ombro. Lesão grave nos tendões: Em casos de lesões graves nos tendões do ombro, como uma rutura de um ou mais tendões da coifa dos rotadores, a cirurgia pode ser necessária para reparar os tendões danificados. Isso geralmente é considerado quando a lesão interfere significativamente nas atividades diárias e na função do ombro. Impacto nas atividades diárias: Se a tendinite do ombro causar restrições severas na capacidade do indivíduo de realizar atividades essenciais, como levantar objetos, vestir-se ou dormir, a cirurgia pode ser uma opção para restaurar a função normal do ombro e melhorar a qualidade de vida. Lesões crônicas recorrentes: Em alguns casos, a tendinite do ombro pode se tornar crónica e recorrente, com episódios repetidos de inflamação e dor. Se isso ocorrer e a qualidade de vida do paciente for significativamente afetada, a cirurgia pode ser considerada como uma medida para resolver o problema de forma mais permanente.

É importante ressaltar que a decisão de realizar a cirurgia para a tendinite do ombro deve ser feita em conjunto com o médico especialista, levando em consideração a avaliação completa do caso e os objetivos individuais do paciente. O médico irá fornecer informações detalhadas sobre o procedimento cirúrgico, benefícios esperados, riscos potenciais e tempo de recuperação.