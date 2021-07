Rogério Samora continua internado no hospital depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC.

Desde que foi internado, o ator tem vindo a receber várias mensagens de apoio através das redes sociais, palavras de carinho que continuam a destacar-se na Internet.

Ainda esta segunda-feira, 26 de julho, Luís Aleluia recorreu à sua página de Instagram para mostrar publicamente o seu apoio ao colega e amigo.

"Um abraço forte, amigo. Força para superares este desafio que a vida te trouxe. Estamos cá, estamos juntos", escreveu.

Já durante o fim de semana, após ter sido recordada a entrevista do ator no 'Alta Definição', da SIC, Bárbara Norton de Matos voltou a manifestar-se no Instagram. "Obrigatório ficares bom rápido, meu querido", disse.

Publicação de Bárbara Norton de Matos© Instagram

Mas não foi a única. Bárbara Guimarães e o filho de Maria João Abreu e José Raposo, Ricardo, também deixaram uma mensagens nas redes sociais no passado sábado, 24 de julho.

