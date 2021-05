Além de Raquel Henriques, também Inês Simões partilhou o seu testemunho no programa ‘Goucha’, da TVI, esta quarta-feira, 5 de maio. A atriz revelou que foi vítima de assédio sexual e recordou tal episódio.

Tudo aconteceu depois de ter ido a um casting para um filme. No final do dia, conta, recebeu uma chamada a dizer que tinha ficado com o papel, notícia que a deixou muito feliz. Mas não ficou por aqui.

Pouco tempo depois, recebeu uma outra chamada, desta vez de uma pessoa com "muita influência no mundo artístico", como relatou Inês em conversa com Manuel Luís Goucha. “Ele diz-me: ‘manda-me só a tua localização que vou-te buscar e vamos para o Algarve’. Pensava que ia o elenco todo para nos conhecermos e conhecermos o projeto. Mas depois ele disse-me que não iam todos, que íamos só nós os dois”, lembrou.

Inês recusou desde logo o convite e acabou por ficar sem o papel. "Achei asqueroso aquele convite", afirmou, referindo ainda que acabou por falar, mais tarde, de tal situação com algumas colegas que lhe disseram: “É normal isso acontecer, ele faz isso a todas”.

“Isso é nojento acontecer. Nunca me culpabilizei, percebei de imediato que a culpa era dele”, continuou. “A verdade é que depois disso eu nunca mais fui chamada para um papel como era anteriormente”, completou.

