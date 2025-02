Fernando Fernandes, conhecido do grande público pelo nome artístico FF, esteve na quinta-feira, 27 de fevereiro, no programa 'Goucha' para uma entrevista de vida e carreira.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, o ator e cantor recordou um projeto televisivo de sucesso do qual fez parte mas que esteve quase a recusar.

"Quando me convidam para fazer 'A Tua Cara Não Me é Estranha' [da TVI], a primeira coisa que digo é não, nem pensar, não vou aceitar. Não quero, não posso. Porque achava que ia ser um tiro no pé", confessou, lembrando o programa que em 2012 foi um êxito nacional.

"Na altura era o miúdo dos 'Morangos' para a maior parte do público, pensei: agora, vou ser o miúdo das imitações. Não queria, de todo. Depois pensei, não tenho outro remédio. Não estamos em altura de recusar trabalho e, por isso, vou fazer", lembrou ainda, justificando o facto de ter decidido aceitar o convite da TVI.

"Foi a melhor coisa que pude fazer, porque mostrou outro lado da minha arte também", referiu FF, que fez um enorme sucesso no programa televisivo onde teve oportunidade de mostrar todo o seu talento enquanto ator e cantor.

