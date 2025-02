Rosinha esteve hoje, dia 5, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa da tarde do apresentador na TVI. A conhecida cantora de música popular recordou como é que conheceu Tony, seu namorado, com quem mantém uma relação há seis anos.

"Tudo começa no Facebook, eu que nem sou dessas modernices...", brincou a cantora de 'Eu Levo no Pacote'.

"Vou fazer a festa, vou jantar onde estava indicado, vem um grupo que parecia de forcados com uma pessoa mais velha (…) achei muito interessante aquele senhor, troquei os óculos com ele", recorda, notando que os trajes se deviam ao curso de Medicina Veterinária que os mais jovens frequentavam.

No grupo estava Tony, emigrante que vive em Toulouse mas que vem várias vezes a Portugal uma vez que o filho estuda cá. "Ao fim de três dias tenho uma mensagem no Facebook a dizer que não ouvia aquele género de música, mas que achou muito interessante aquele trabalho que ouviu em cima do palco".

"As mensagens continuaram e cá estamos hoje", completou.

Veja o momento.