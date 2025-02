O padre Ricardo Esteves será o grande entrevistado desta sexta-feira, dia 7, de Manuel Luís Goucha no seu programa das tardes na TVI.

Numa promoção à conversa, o padre - que se tornou conhecido pelo seu lado descontraído e pouco comum à sua 'profissão' -, notou que é uma pessoa que passa pelos mesmos desafios.

"As tentações que eu sinto são as tentações que sente um mero mortal. A tentação da vaidade, da sexualidade, do materialismo. As tentações são muitas. Choro, rio, aborreço-me. Acho que toda a gente sente aquilo que eu sinto, não é preciso ser padre para vivenciar experiências diferentes", referiu.

