Fernando Fernandes, conhecido no mundo artístico como FF, tem um grande desafio em mãos. O artista interpreta Eva Perón no musical com o mesmo nome, em cena até 27 de março no Teatro Municipal Mirita Casimiro, em Cascais. Em conversa com Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, o artista fez uma confissão: não gosta de ter pessoas que lhe são muito próximas em noite de estreia. "Nunca convido família para as estreias, odeio estreias porque são sempre espetáculos tensos. E [a família e os amigos] são pessoas que não queres, de maneira nenhuma, desiludir".