A atriz interpreta Romy, a CEO de uma empresa que se envolve com um estagiário, e as gravações foram tão intensas que Nicole pediu para fazer uma pausa, segundo o jornal 'The Sun'.

"Houve momentos em que estávamos a filmar e eu pensava: 'Não quero mais ter orgasmos. Não cheguem perto de mim. Eu odeio fazer isto. Não me importo se nunca mais for tocada na minha vida!'"

A atriz vai mais longe e afirma que o nível de intimidade que tinha com os atores, nas cenas de sexo, era tão grande que se tornou muito desafiante. “Estava tudo tão presente para mim que tive quase um esgotamento.”

'Babygirl' estreia no fim do ano e a atriz contracena com Antonio Banderas, que faz de seu marido, e Harris Dickinson, o jovem estagiário com quem ela se envolve.

