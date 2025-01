Foi-lhe entregue o prémio de 'Melhor Atriz', com o filme 'Babygirl', no National Board of Review Gala.

Nicole Kidman recebeu, esta terça-feira, 7 de janeiro, o prémio de 'Melhor Atriz' com o filme 'Babygirl', no National Board of Review Gala, em Nova Iorque. De modo a prestar 'homenagem' à sua personagem no thriller erótico, a atriz subiu ao palco para receber a distinção e... bebeu um copo de leite. "Vou levantar um copo de leite para todas as meninas da sala", disse Kidman enquanto erguia a bebida. Aplausos irromperam na sala e a atriz 'devorou' a bebida em poucos segundos. "Boa menina", rematou depois com um sorriso antes de mandar um beijo para o público. © Getty Images © Getty Images Ao beber o copo de leite, Kidman fez referência a uma cena de 'Babygirl', quando sua personagem Romy aceita um copo com a mesma bebida, oferecido por Samuel (interpretado por Harris Dickinson), o estagiário com quem ela tem um caso extraconjugal. Na cena, os dois trocam olhares intensos enquanto ela acaba de beber e limpa a boca. Mais tarde, Samuel sussurra no seu ouvido: "Boa menina". De acordo com a diretora e coprodutora de 'Babygirl', Halina Reijn, a cena foi inspirada num evento real da sua vida. Siga o link