Nicole Kidman venceu, este sábado, o prémio de melhor atriz pelo seu papel em 'Babygirl', no Festival de Cinema de Veneza, mas não esteve presente para aceitar a distinção devido à morte da sua morte.

Em vez de Kidman, subiu ao palco Halina Reijn, a realizadora de 'Babygirl', para ler um discurso escrito pela atriz, onde contou que viajou para Veneza para estar presente na cerimónia, mas teve de se ausentar quando soube do incidente.

"Hoje, cheguei a Veneza para descobrir, pouco depois, que a minha bela e corajosa mãe, Janelle Anne Kidman, tinha acabado de falecer", afirmou. "Estou em choque e tenho de ir ter com a minha família, mas este prémio é para ela".

"Ela moldou-me, guiou-me e fez-me. Estou muito grata por poder dizer o nome dela a todos vós através da Halina. O choque entre a vida e a arte é de partir o coração. O meu coração está partido", acrescentou.

Em 'Babygirl', a atriz australiana, de 57 anos, interpreta a personagem de uma diretora executiva de uma empresa envolvida num caso com uma estagiária.

A 81.ª edição do festival terminou hoje, com o realizador espanhol Pedro Almodóvar a ganhar o prémio Leão de Ouro com o filme 'The Room Next Door', o primeiro em inglês, no qual contracenam Julianne Moore e Tilda Swinton.