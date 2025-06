Manuel Luís Goucha despediu-se, esta segunda-feira, do seu programa diário nas tardes da TVI. 'Goucha' esteve no ar quatro anos e meio.

Nas redes sociais, o apresentador partilhou um vídeo onde falou da última emissão, que contou com a presença de Ruy de Carvalho, fez um balanço sobre este projeto e deixou ainda no ar que, no futuro, pode voltar com um registo semelhante mas noutro formato.

"Foram 1120 programas de conversa onde realmente procurei cumprir da melhor maneira que soube aquela que eu entendo como sendo uma das mais exigentes disciplinas televisivas, a conversa. E à conversa eu hei-de voltar, seja em registo televisivo seja em podcast ou videocast, tenho ideias a médio ou longo prazo.

Gostei imenso de fazer [o programa] mas pertence ao passado. Já amanhã abraço um novo desafio, 30 anos depois de ter feito o meu primeiro concurso", disse Goucha, falando do novo concurso que estreia esta terça-feira, o 'Soma e Segue'.

"É caso para dizer que também eu somo e sigo", concluiu.

