Manuel Luís Goucha comemorou os resultados das audiências do seu novo programa 'Soma e Segue', o concurso do final das tardes da TVI. Lembramos o percurso profissional do apresentador nos últimos meses.

Aos 70 anos, Manuel Luís Goucha vive a vida que sempre sonhou. A nível pessoal, o seu casamento com Rui Oliveira Nunes, com quem deu o nó em 2018, segue de 'vento em popa'. Aliás, recentemente, o casal lembrou a noite em que se conheceram, já lá vão 26 anos… "Foi na noite de Santo António. Há 26 anos!", referiu Manuel, numa publicação nas redes sociais. Mas falemos da carreira do icónico apresentador... 2025 tem sido um ano de mudanças, que começaram já no final de 2024. Em novembro, Goucha assumiu o espaço de antena antes ocupado pelo 'Somos Portugal' (que chegou ao fim), com um formato diferente: o 'Funtástico'. Trata-se de um programa de entretenimento com atuações ao vivo de diferentes artistas, que aproveitam o espaço para mostrar o seu talento. Para além do público, o programa conta com a avaliação do júri do programa, composto por Sara Prata, António Leal e Silva e João Patrício - bem como um jurado diferente a cada semana. Este foi um importante marco na sua carreira que coincidiu com o término do programa 'Goucha'. A despedida de Goucha do… 'Goucha' Durante quatro anos e meio, Manuel Luís Goucha fez companhia aos telespectadores das tardes da TVI com um programa homónimo feito de longas conversas. Esta foi uma oportunidade única para o apresentador, sobretudo depois de anos à frente das manhãs que obrigavam a conversas mais breves com os convidados. Após a última edição do formato, que contou com uma entrevista especial ao ator Ruy de Carvalho, Goucha referiu em jeito de despedida: "Foram 1120 programas de conversa onde realmente procurei cumprir da melhor maneira que soube aquela que eu entendo como sendo uma das mais exigentes disciplinas televisivas, a conversa. E à conversa eu hei de voltar, seja em registo televisivo seja em podcast ou videocast, tenho ideias a médio ou longo prazo. Gostei imenso de fazer [o programa] mas pertence ao passado. Já amanhã abraço um novo desafio, 30 anos depois de ter feito o meu primeiro concurso". Manuel Luís Goucha 'Soma e Segue' na sua carreira No dia 3 de junho, Goucha voltou a abraçar um novo desafio profissional: o concurso 'Soma e Segue'. Pouco antes da estreia, numa conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', o apresentador considerou ser muito "curioso" estar a abraçar novos desafios profissionais aos 70 anos. "O que é muito curioso é aos 70 anos eu abraçar desafios diferentes, como o entretenimento familiar durante quase seis horas ao domingo e agora um concurso", sublinhou.

E como 'quem se muda, Deus ajuda', como diz o ditado, a aposta da TVI parece ter sido certeira. Apesar do concurso 'Soma e Segue' ter provocado reações diferentes entre o público - com uma parte a adorar a ideia e a outra a considerá-la um falhanço - a verdade é que as audiências têm sido muito positivas.

Tal foi, inclusive, destacado pelo próprio numa partilha que fez no Instagram esta terça-feira, dia 24 de junho.

"Ontem 420 000 pessoas viram o SOMA E SEGUE! E hoje você vai ser uma delas? As 18h20", escreveu na legenda da publicação.