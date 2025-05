Além de ter falado da maternidade, tendo sido mãe de Elisa no início do ano, fruto do casamento com Bruno Lima, Inês Margarida Martins respondeu também a perguntas sobre o 'Casados à Primeira Vista'.

Ao falar com o Fama ao Minuto no lançamento da nova coleção da Natura, a ex-participante do programa da SIC recordou que foi convidada pela produção para fazer parte do formato e que "inicialmente disse que não".

Questionada sobre o reconhecimento que recebeu com a participação no programa, Inês Martins confessou que "não estava a contar que isso fosse acontecer".

"Tinha muito pouco conhecimento do que era o 'Casados à Primeira Vista'. Na verdade, não tinha visto as edições anteriores, não sabia quem eram os participantes que tinham estado nas edições anteriores - à exceção do Bruno e da Tatiana, porque tinham sido o único casal que tinha ficado junto e apareciam mais vezes", admitiu.

"Tinha muito pouca perceção do que é que ia acontecer e fui pela aventura. Depois o resto que veio foi bónus, mas o bónus maior foi, sem dúvida, o Bruno", afirmou.

Sobre a atual edição do programa, a quinta temporada, confessou que tem "acompanhado menos" que a anterior.

"Estou a acompanhar menos do que gostaria porque tenho um bebé em casa que exige toda a minha atenção. Mas tenho estado a acompanhar principalmente nas redes sociais, e já percebi que há muitas polémicas. Acho que tem sido a edição mais polémica de todas até agora", comentou.

Inês Martins recordou também que não se inscreveu no programa, pois recebeu diretamente um convite da produção para participar no mesmo. "Acho que toda a gente sabe que metade dos participantes são convidados - ou porque se inscreveram para outro reality show e depois são chamados para aquele, outras pessoas são convidadas por amigos...", disse.

"Quando me convidaram, disse inicialmente que não, não fazia sentido nenhum, tinha um bocadinho um estigma contra isto - porque achava que aquilo era mais um reality show do que propriamente uma experiência social. Depois percebi mais sobre o conceito do programa, e achei que era realmente uma experiência social interessante por causa da parte dos especialistas - que para mim são a melhor coisa que há no programa todo, à exceção do Bruno, obviamente", acrescentou.

"O facto de podermos ter, no fundo, terapia grátis e de aprendermos imensas coisas sobre nós… Isso é o mais importante, e para os espetadores em casa também acho que é muito interessante, porque conseguimos espelhar as nossas relações naquilo que está a acontecer lá dentro. Até nós que participámos, depois cá fora temos outros desafios - que não tínhamos lá, obviamente, era tudo muito rápido -, e conseguimos espelhar-nos noutros participantes que entraram noutras temporadas e percebemos, é assim que se resolve determinado problema. É uma mais-valia para toda a gente", realçou, por fim.