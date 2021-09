As declarações do psicólogo Quintino Aires durante o programa 'Extra', do 'Big Brother', geraram uma enorme polémica - e indignação - nas redes sociais, sobretudo no Twitter.

Perante o sucedido, a TVI já reagiu à controvérsia através do seguinte comunicado: "Perante o discurso proferido ontem no 'BB Extra' pelo comentador Quintino Aires, a TVI afirma que não se revê neste tipo de comentários.

Esta é uma opinião do comentador e a TVI refuta qualquer comportamento ou atitude homofóbica, xenófoba ou sexista.

O 'Big Brother' é um formato que visa os valores humanos, com impacto significativo na sociedade, tratando de diversos temas, atividades e pessoas com respeito, seriedade e dignidade. O programa defende causas e elimina tabus, apostando na diversidade e multiculturalidade que são plenamente respeitadas e celebradas".

Note-se que tudo começou quando Quintino criticou o facto de um dos concorrentes, Bruno, ter recorrido à Assembleia da República para denunciar as dificuldades que os homossexuais enfrentavam nas doações de sangue.

"Os homossexuais continuam a querer mostrar a sua promiscuidade quando têm aquela vergonhosa marcha da vergonha, porque o facto de eu ser homo orientado... somos três irmãos, as minhas irmãs são hetero orientadas. Eu não tenho nenhum orgulho porque não tenho nada de superior em relação ao facto delas serem hetero orientadas.

Repare que quando se faz a marcha, quando vão maioritariamente meio nus, a lamberem-se todos, a seguir aumentam o número de infeções", disse o psicólogo.

