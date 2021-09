A mensagem que foi deixada no Instagram chegou depois do comentário de Ana Garcia Martins no diário do 'Big Brother'.

Na noite desta segunda-feira, quando comentava a entrada de Ana Barbosa na nova edição do 'Big Brother', da TVI, Ana Garcia Martins, mais conhecida por 'A Pipoca Mais Doce', comparou a concorrente a Gisela Serrano. "A Ana faz-me doer o sangue, já não podia ouvi-la e era só o primeiro dia. [...] Para mim, a Ana é a Gisela Serrano 2.0", disse a comentadora durante o diário do 'Big Brother'. Perante as palavras de Ana Garcia Martins, Gisela Serrano não tardou em reagir no Instagram. "Minha querida Pipoca, a tua opinião para mim é igual aos anúncios do YouTube, ignoro em segundos", disse. Publicação de Gisela Serrano© Instagram Leia Também: "Para mim, a Ana é a Gisela Serrano 2.0", afirma Ana Garcia Martins