Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, 'A Pipoca Mais Doce' celebrou mais uma conquista - o 100.º episódio do seu podcast na RFM, 'Ninguém POD Comigo'.

Em jeito de celebração, Ana Garcia Martins partilhou um carrossel de fotografias, incluindo uma com um bolo e balões de festa.

O podcast estreou-se na RFM no âmbito da rubrica 'Café da Manhã' e, tal como se pode ler na página de Youtube do mesmo, são abordados "temas de atualidade, aconselhamento amoroso, os mexericos mais 'calientes'. Tudo isto e mais ainda, sempre no tom sarcástico com que [Ana Garcia Martins] vê a vida".

Na legenda da publicação, a influencer começou por escrever: "E não é que chegámos hoje ao 100.º episódio do 'Ninguém POD Comigo'? Oh pá… e eu que sempre achei que não íamos passar dos dez, vá, doze".

Além disso, o episódio número 100 contou a participação especial de Carolina Deslandes que cantou o genérico do podcast.

"Obrigada à equipa do 'Café da Manhã' da RFM que preparou mega festa, com direito a bolinho de avó e tudo, e obrigada à Carolina Deslandes, que apareceu para cantar o genérico ao vivo. Genérico esse que é a minha cara e que achei perfeito assim que o ouvi pela primeira vez", prosseguiu.

Por fim, 'A Pipoca Mais Doce agradeceu aos fãs: "Obrigada também aos ouvintes que não PODem comigo, que pequena maravilha que isto tem sido!"

