Ana Garcia Martins, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', esteve na apresentação das novas lojas Portugal Duty Free, que decorreu no estúdio do Time Out Market, em Lisboa. Aos jornalistas falou um pouco dos projetos que tem feito ao longos destes últimos meses.

A criadora de conteúdos não consegue ficar parada. Além do digital, no qual trabalha todos os dias através das redes sociais, Ana Garcia Martins fez parte do elenco da próxima temporada de 'Taskmaster' - cujas gravações já terminaram - gravou mais uma temporada de 'Temos de Falar' ao lado de Ana Galvão e Bárbara Guimarães, e ainda apresenta, todos os dias, o programa da sua autoria, 'Ninguém POD Comigo', na RFM.

Em conversa com os jornalistas, falou de todos estes projetos, referindo: "O 'Taskmaster' foi o projeto mais divertido que já fiz e acho que tem tudo a ver comigo, porque é um programa para pessoas que não têm medo de fazer figuras ridículas. É o meu caso".

Relativamente ao programa da RFM, a influenciadora destacou: "Faço o programa todas as manhãs. Está a correr muito bem, apesar de ser muito cansativo, porque é todos os dias, muito cedo. Mas gosto muito desse exercício de trabalhar a criatividade todos os dias e de escrever com humor. É realmente o que gosto de fazer com os temas que me passam pela cabeça. Tenho essa liberdade na rádio e o feedback está a ser muito positivo".

Em jeito de conclusão, admitiu ainda: "Gosto muito de fazer rádio. Acho que de todas as coisas que faço, a rádio é, provavelmente, a coisa que mais gosto de fazer. É um meio que me atrai muito. Aquela coisa da nossa voz chegar às pessoas todos os dias... Gosto mesmo de fazer rádio".

