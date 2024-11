Nuno Markl fez um apelo na sua página de Instagram a favor de um projeto que propõe o fim do IVA a 6% para os bilhetes nos espetáculos de touradas.

"Sei que este vídeo vai chamar aqui todos os silenciosos tóxicos que me seguem, calados, à espera que algo saia da casca para atacar. Mas algo vai ter de sair agora, sobretudo depois da descida do IVA dos bilhetes das touradas de 23% para 6%. E não, isto não é uma questão de Esquerda vs Direita. Não está nada disso em causa, uma vez que esta proposta do PSD e do CDS-PP conseguiu unir o Chega e o PCP na sua aprovação (o PS absteve-se; IL, BE, Livre e PAN votaram contra)", começou por notar o radialista da Comercial.

"De vez em quando aturo malta revoltada pelo facto de eu fazer programas de televisão pagos com o dinheiro dos contribuintes. Pois bem: eu também sou contribuinte e o meu dinheiro está a contribuir para algo a que me oponho profundamente. Por isso, há que engolir os programas que faço com o dinheiro dos contribuintes, onde, pelo menos, não se verte uma gota de sangue (talvez ocasionalmente só do meu, em algumas tarefas do Taskmaster)", argumentou.

"Os bilhetes para um espetáculo onde um animal é torturado? 6% IVA. Chamam a isto tradição. É um retrocesso civilizacional", diz, por fim.