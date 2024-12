Nuno Markl, sempre com o seu humor, partilhou esta segunda-feira, 16 de dezembro, algo inédito que aconteceu com as suas publicações no Instagram.

Aparentemente, as partilhas do apresentador "desrespeitaram as normas" da rede social, acabando por ser removidas da mesma.

Para mostrar aos seguidores o que se tem passado Nuno Markl partilhou uma imagem na qual se pode ver a mensagem que recebeu no Instagram: "Considera editar ou remover estes conteúdos. Se achas que cometemos um erro, podes recorrer da nossa decisão".

Em baixo, aparecem então três publicações do apresentador que foram bloqueadas por três motivos diferentes: "não cumprir as normas relativas a nudez ou atividade sexual"; "não cumprir as normas relativas a solicitação de serviços sexuais a adultos; e "desrespeitar as normas relativas a bullying ou assédio".

Consequentemente, Nuno Markl explicou na legenda: "A foto da pulseira falada numa edição do 'Homem Que Mordeu o Cão' feita com, vá, seiva da vida (embora no meu texto do post eu não dissesse nada sobre isso), aparentemente não cumpre as normas de nudez ou atividade sexual;

"Um vídeo fofo e romântico sobre eu e a Teresa (artista) a fazer desenhos fofos e românticos parece que é sobre "solicitação de serviços sexuais", escreveu ainda.

E a sua "favorita": "O post em que eu insulto com extremo fervor um puxador de uma porta da minha casa que já por várias vezes se cravou na minha carne, é bullying e assédio. Confirmo. Só que, lá está: a um puxador de porta. Seja como for, o meu pedido de desculpas a todos os puxadores de porta inocentes que se sentiram magoados com a minha diatribe", brincou.

Não tardaram a chover comentários a seguir à partilha do apresentador, nomeadamente Jessica Atahyde que escreveu: "Deixa… estou igual. De castigo até dia 6 de janeiro" e Tatiana Silva: "E tantas outras contas no Instagram com violência, pessoas literalmente nuas e com ações menos boas. Não percebo o algoritmo!!"

