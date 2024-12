O que começou com um podcast, eis que tornou-se documentário. 'Uma Nêspera no Cu - Um Documentário' já está acessível aos fãs da tripla que perderam os espetáculos que esgotaram o MEO Arena e a Super Bock Arena.

Nuno Markl destacou um dos seus momentos preferidos do documentário, nomeadamente quando estava a lidar com as reações a um desafio.

"No show da véspera, como resolução de um dilema em que ou rapava um naco de cabelo ou publicava uma fotomontagem fictícia de uma dick pic [fotografia dos genitais], optei pela segunda", recordou.

"A imagem esteve online apenas breves instantes, mas o suficiente para eu ter uma amostra-expresso do que é a sede de sangue e de destruição da sociedade moderna: entre a malta que se regalou a difundir a coisa sem contexto ('vejam ao que este hipócrita chegou') até aos guardiões da moral clamando por cancelamento, foram umas horas estranhas", descreveu.

O comediante notou que depressa se perceber que a imagem não era real, mas que ainda assim teve de lidar com a "explosão" que a mesma gerou nas redes sociais.

"Abalou um bocado e dei por mim sozinho no camarim a processar as ondas de choque de algo que fora, para nós, só mais uma aventura da Nêspera. E nessa altura o Bruno vem ter comigo ao camarim para fazer aquele milagre: espezinhar de uma forma tão hilariante que relativiza tudo e saca-me na lama onde eu andava a tentar nadar há umas horas. That’s what friends are for, já dizia a cantiga", completou.

Leia Também: "Não é Esquerda vs Direita. Conseguiu unir o Chega e o PCP na aprovação"