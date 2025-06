Nos seus desenhos, a criança expõe desejos, medos, interesses e/ou preocupações que não consegue expor ou expõe com muita dificuldade verbalmente.

O desenho é uma estratégia de avaliação psicológica que quando administrado em conjunto com outros instrumentos de avaliação, fornece-nos informações extremamente importantes sobre a criança e aspetos determinantes para o plano de intervenção.

No que toca à evolução gráfica do desenho, surgem aos 18 meses as garatujas e a pré-escrita, entre os 3 e os 4 anos as representações formais de objetos com recurso ao círculo, entre os 4 e os 7 anos de idade a funcionalidade do que é desenhado e dos 7 aos 12 a opacidade, a perspetiva e o espaço real representado de forma autêntica.

Paralelamente à evolução gráfica do desenho, ao nível de conteúdo:

A criança tende a desenhar em primeiro lugar, frequentemente à esquerda, a figura com quem mais se identifica;

A representação da mãe em primeiro lugar no desenho pode refletir dependência, valorização e identificação;

Um irmão desenhado em primeiro lugar pode por sua vez ser indicador de conflitos emocionais;

Quando se desenha a si mesmo em primeiro lugar pode projetar algum tipo de egocentrismo;

Desvalorização de alguma personagem (não desenha, desenha menor ou dedica menos esforço) pode ser indicador de conflitos e de menor identificação;

Os desenhos podem ainda conter representações simbólicas:

A Presença do Símbolo Casa informa-nos sobre a abertura, ou não, perante o ambiente imediato. Quando desenhada frequentemente, reflete o eu interior e o lar da criança;

A Árvore refere-se ao físico, emocional e componente cognitiva da criança. A Árvore possibilita-nos compreender como a criança se sente no seu contexto interpessoal;

Na maioria das vezes, o sol simboliza a figura de maior autoridade e dominância emocional (positiva ou negativa). Quando desenhado do lado esquerdo parece ser indicador de um bom relacionamento com a mãe, e do lado direito de um bom relacionamento com o Pai. Quando desenhado no centro encontra-se associado à perpeção que a criança tem de si própria;

O Arco-Íris sobre a família representa proteção ou desejo de proteção sobre a família;

A presença de nuvens parece ser indicador de ansiedade, ambiente opressivo e expressão de pais repressores. É necessário ter em conta se as nuvens são azuis (atmosfera parental agradável) ou cinzentas e/ou negras (atmosfera parental desagradável).

Esteja atento às obras de arte do seu filho e guarde-os todos numa pastinha dedicada para o efeito. Este armazenamento possibilitará compreender diferenças de desenvolvimentais e psicológicas. Em suma, os desenhos do seu filho podem ser muito reveladores do seu bem-estar físico, psicológico e social.

Um artigo da psicóloga clínica Joana de Almeida, Psicóloga Clínica e da Saúde na Psicologias da Joana.