De viagem pelo Japão há vários dias, onde está na companhia do namorado João Monteiro, Cristina Ferreira tem andado por várias cidades. Primeiro esteve em Osaka, onde participou na Expo Osaka 2025, depois rumou a Kyoto e agora está em Tóquio.

Mas, se as cidades anteriores a deixaram rendida, a capital japonesa não conquistou o seu coração.

"Cheguei ontem a Tóquio e a primeira impressão foi: não gosto. Vir de Kyoto para a grande cidade é um choque. Ainda para mais porque são mil bairros todos diferentes, alguns deles muito turísticos e 41 milhões de pessoas.

O problema do Japão é que se vai entranhando. [...] Tóquio é tanta coisa que devo ter visto 0,0000001%!", escreveu a apresentadora da TVI na legenda de uma publicação com várias fotos e vídeos do local.