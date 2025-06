João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, partilhou na sua página de Instagram uma galeria com imagens das férias passadas no Japão onde foi na companhia da apresentadora da TVI.

Na legenda da publicação escreveu uma palavra em japonês, "Ikigai", que significa "razão de viver", "objeto de prazer para viver" ou "força motriz para viver".

Por entre as várias fotografias captadas, onde é possível ver as várias cidades nas quais passaram, há uma delas que não escapou aos olhares mais atentos. João e Cristina aparecem os dois num divertido momento em casal.



© Instagram - João Monteiro

Cristina e João começaram esta aventura pelo Japão em Osaka, onde a comunicadora participou na Expo Osaka 2025, a convite do Turismo de Portugal. Na legenda de uma partilha, Cristina contou a sua aventura até chegar ao país.

"Saí de Portugal às 6h da manhã e 18 horas, depois cheguei para celebrar o dia de Portugal, a convite do Portugal Expo 2025. Aqui são mais oito horas, já estamos no fim do dia, já comi um caldo verde e os desejados pastéis de nata. Estão 14 chefes portugueses aqui e as filas para provar a nossa comida intermináveis", confessou.

Ainda na cidade, a apresentadora falou sobre o seu segundo dia, onde teve oportunidade de ver a atuação de Carminho na Expo Osaka 2025.

"A fadista emocionou todos com o seu fado e com o final cantado em japonês. A nossa alma está ali na Expo Osaka. Nas pessoas, nas marcas representadas, no oceano que nos banha. Estar fora de Portugal na celebração do país torna tudo mais intenso. Somos um povo que deixa marca. Foi aquilo que senti. E como diz a Carminho: até um barco sem motor o mar leva para algum lado", escreveu Cristina.

De seguida, os dois rumaram a Kyoto, cidade que deixou Cristina completamente apaixonada. "A calma que nela se sente. Milhões de pessoas e silêncio. A madeira e o verde. A educação e organização, ao milímetro. Kyoto", foram as palavras usadas pela comunicadora para descrever a cidade aos seguidores do Instagram.

Depois de conhecer a fundo duas das cidades mais famosas do Japão, foi tempo de rumar à capital do país, Tóquio, local que não a agradou.

"A primeira impressão foi: não gosto. Vir de Kyoto para a grande cidade é um choque. Ainda para mais porque são mil bairros todos diferentes, alguns deles muito turísticos e 41 milhões de pessoas. O problema do Japão é que se vai entranhando", confessou.

Apesar da experiência inédita na sua vida, a verdade é que Cristina Ferreira voltou um dia mais cedo das suas férias. Ao lado de Cláudio Ramos, a apresentadora explicou o motivo.

"Confesso que pela primeira vez na vida senti-me muito longe de casa, e depois a história da guerra e tudo... Aquilo estava a começar a fazer confusão à minha cabeça, vim mais cedo um dia. Era só para estar aqui na quinta-feira", confessou em direto no 'Dois às 10'.