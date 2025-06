Cristina Ferreira está a aproveitar o Japão da melhor maneira. Primeiro esteve em Osaka, para a Expo Osaka 2025 e seguiu para outra famosa cidade nipónica: Kyoto.

Esta quinta-feira, a apresentadora da TVI partilhou com os seguidores mais imagens do passeio e, na legenda, mostra-se encantada com o que tem encontrado por lá.

"Uma cidade. E a calma que nela se sente. Milhões de pessoas em silêncio. A madeira e o verde. A educação e organização, ao milímetro. Kyoto", escreveu Cristina.

