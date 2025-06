Cristina Ferreira regressou hoje, dia 17, ao trabalho - o programa 'Dois às 10' -, depois de uns dias passados no Japão, para onde viajou a propósito da Expo 2025, cujo um dos espaços está reservado a Portugal.

À conversa com Cláudio Ramos, com quem divide a apresentação do programa das manhãs da TVI, a apresentadora confessou que houve algo nas japonesas que não lhe foi indiferente.

"Saí de lá muito invejosa delas. Umas peles como nunca vi!", realçou, notando que estas fazem sempre questão de se proteger do sol independentemente da meteorologia, e que tratam da beleza com máscaras que "ainda as deixam mais brancas".

Também no programa, Cristina revelou o motivo pelo qual decidiu regressar mais cedo desta viagem, tendo em conta que tinha programado apenas começar a trabalhar na quinta-feira.

"Confesso que pela primeira vez na vida senti-me muito longe de casa, e depois a história da guerra e tudo... Aquilo estava a começar a fazer confusão à minha cabeça, vim mais cedo um dia. Era só para estar aqui na quinta-feira", explicou.

