O regresso de Cristina Ferreira à antena estava marcado para quinta-feira, mas de forma surpreendente a comunicadora decidiu terminar mais cedo as suas férias e voltar já esta terça-feira (17 de junho).

A viajar pelo Japão com o namorado, João Monteiro, Cristina resolveu antecipar o regresso a Portugal. As razões para a decisão foram tornadas públicas, em direto, na emissão de hoje do 'Dois às 10'.

"Confesso que pela primeira vez na vida senti-me muito longe de casa, e depois a história da guerra e tudo... Aquilo estava a começar a fazer confusão à minha cabeça, vim mais cedo um dia. Era só para estar aqui na quinta-feira", disse.

A comunicadora, que apresenta o formato matutino ao lado de Cláudio Ramos, desvendou ainda que não avisou ninguém do seu regresso antecipado e que só ontem, ao final do dia, surpreendeu os colegas de trabalho com a novidade.

