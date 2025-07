O fim de semana é de festa em casa de Sylvester Stallone. O ator está de parabéns este domingo, dia 6 de julho, completando 79 anos de vida (e já somas várias décadas de carreira).

Foi com o papel de Rocky Balboa, no filme 'Rocky Balboa' dos anos 70, quando tinha 30 anos, que o ator ficou conhecido, mas ninguém esquece igualmente o Rambo em 'A Fúria do Herói', nos anos 80.

Sylvester Stallone nasceu em Nova Iorque no dia 6 de julho de 1946 e soma já mais 50 anos de carreira (e com muitas cenas de ação 'à mistura'). Entre os muitos filmes de sucesso dos quais fez parte, destaca-se também a saga 'Os Mercenários'.

Mais 'recentemente', em 2022, o ator integrou o elenco da série 'Tulsa King', onde interpreta um chefe da máfia libertado da prisão.

Em 2023, Sylvester Stallone deu a conhecer o documentário 'Sly', da Netflix, tendo levado a sua própria história aos ecrãs. Uma vida com várias memórias, mas nem todas um mar de rosas. Aliás, o ator abriu o coração para falar das agressões físicas que, diz, sofreu às mãos dos pais durante a infância.

Ainda no que à vida pessoal diz respeito, Sylvester Stallone passou por um momento particularmente difícil quando viu partir o filho, Sage Stallone, aos 36 anos. Sage morreu em 2012. O seu corpo foi encontrado em casa, em Hollywood, por uma empregada doméstica depois de a sua mãe, Sasha Czack, não ter conseguido contactá-lo.

Sobre a causa da morte, relatou a imprensa na altura, terá sido vítima de um ataque cardíaco. Além disso, encontraram evidência de que sofreria de "arteriosclerose".

Sylvester Stallone e Sasha Czack, recorde-se, estiveram casados entre 1974 e 1985. O ex-casal tem ainda em comum o filho Seargeoh Stallone, que atualmente tem 46 anos.

O ator esteve ainda casado com Brigitte Nielsen, entre 1985 e 1987, mas foi depois de dar o nó com Jennifer Flavin que voltou a abraçar a paternidade. Sylvester Stallone e Jennifer, com quem casou em 1997, têm em comum as filhas Sophia, de 28 anos, Sistine, de 27, e Scarlet, de 23.

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, de lembrar também, estiveram no centro das atenções em 2022 com notícias de que estariam separados. No entanto, nesse mesmo ano, foi relatado que o casal deu uma nova oportunidade ao amor com a reconciliação. "Eles amam-se. Querem manter a família unida", disse uma fonte à People.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias do ator que será o eterno Rambo.

