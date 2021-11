Ricardo Carriço esteve no programa 'Médico da casa', da SIC Mulher, à conversa com o Dr. Almeida Nunes, onde falou sobre o seu diagnóstico de hipertiroidismo.

O ator explica que começou a notar alterações no seu corpo, tendo passado por sintomas assustadores em algumas situações.

"A dado momento começamos a perceber que estamos a perder peso, que do nada estamos a transpirar, ficamos encharcados, começamos com tremura, que o nosso coração está a mil e mantém-se, não para. (...) É assustador quando não sabemos do que se trata", confessa.

Uma vez que estava em gravações, o artista revela que passaram seis meses até que procurasse ajuda médica, sendo que o primeiro diagnóstico foi feito pela mulher.

"Houve uma altura em que a minha mulher se virou para mim e disse: 'Ricardo, chega, faz-me confusão estarmos deitados e olhar para o teu peito e ver que o teu coração não para'. Olhou para mim e disse: 'acho que estás com hipertiroidismo'. Foi certeiro", lembra.

"Cheguei aos 74 quilos e isso é assustador em mim porque fico pele e osso", disse ainda, evidenciando que chegou a perder 14 quilos.

Leia Também: Ricardo Carriço 'capricha' no bigode para assinalar causa