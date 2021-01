Morreu, este sábado, o ator português António Cordeiro aos 61 anos de idade. O ator lutava desde 2017 contra a progressão de uma doença rara e degenerativa, a Paralisia Supranuclear Progressiva, que lhe foi condicionando progressivamente a fala e os movimentos.

António Cordeiro estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desde sexta-feira

A informação foi avançada por Isabel Medina na rede social Facebook. "Querido António Cordeiro. Descansa na Luz e em Paz. Obrigada por teres cruzado o meu caminho e até sempre. Querida, maravilhosa Lena, abençoada sejas, pelo teu amor e dedicação, sempre de sorriso pronto. O António teve uma grande companheira!", escreveu.

E confirmada também pela Academia Portuguesa de Cinema.

O ator começou na televisão portuguesa em 1987, no papel de um psiquiatra no programa 'Duarte e Companhia' e, na última década fez parte de projetos como 'Major Alvega', 'Coração d'Ouro', 'Morangos com Açúcar', 'Inspector Max', 'Bem-Vindos a Beirais', 'Laços de Sangue', 'Mar Salgado', 'Depois do Adeus' ou 'Dancin' Days'. A última novela em que participou, em 2018, foi Espelho d’Água.

