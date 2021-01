"Hoje perdi mais um familiar", foi com estas palavras que Jorge Gabriel começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, sem revelar mais informações sobre a perda. "Este luto não é meu é de todos", salientou de seguida.

Uma partilha que se seguiu com um importante apelo, após ter ficado desagradado com algumas atitudes de pessoas que continuam a furar as regras para tentar travar a pandemia da Covid-19.

"Como é possível continuarem refeições em restaurantes às escondidas? Jogos de cartas em cafés? Fugas de restaurantes para esgotos? Festas de sexo em clubes? Compras feitas em supermercados por famílias inteiras? Que vergonha. FIQUEM EM CASA, POR FAVOR", concluiu.

