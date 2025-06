Apesar do estigma social que desvaloriza o sofrimento da perda de uma relação íntima e contribui para silenciar a dor, este pode ser o processo mais doloroso do ciclo da vida de uma pessoa. Neste sentido, a psicologia tem vindo a comparar a perda de uma relação com o processo de luto por morte, ainda que com desafios distintos. Ambas exigem um trabalho de luto, de reconstrução da identidade e de reencontro consigo mesmo.

A co-autora Sofia Gabriel explica que “este livro permite uma autodescoberta e um autoconhecimento inerente a todo o ciclo da vida e a todo o bem-estar do ser humano”.

A família e os amigos são uma fonte de colo emocional, podendo ter uma atitude ativa em escutar a pessoa e a sua dor bem como de a distrair desse sofrimento. É essencial que a rede social e familiar compreenda o que faz sentido e é benéfico para a pessoa em luto, que escute a forma como esta necessita de ser ajudada e nunca alimentar sentimentos de culpa ou falha com discursos como “eu avisei” ou “nunca gostei dele (a), tu é que não me ouviste”.

Perdeu uma relação íntima? Novo livro ajuda a

“Virar a Página” está repleto de estratégias para lidar melhor com o fim de uma relação e apresenta até um plano de 10 passos para superar a dor e voltar a ser feliz. O livro está dividido em sete capítulos, que através da partilha de linhas orientadoras e inspiradoras para “seguir em frente”, exploram diferentes temas, como “Porque dói tanto ter um coração partido?”, “Como curar um coração partido”, “O Amor é uma droga”, “Depois da perda, um novo «eu»”, entre muitos outros.

O co-autor Mauro Paulino acrescenta ainda que os leitores podem encontrar nesta obra “testemunhos, dicas práticas de como agir, erros a evitar e podem também dar um passo de autocuidado com esta leitura”.

Alicerçado na sua vasta experiência clínica, Sofia Gabriel e Mauro Paulino elaboraram este livro com o objetivo de ajudar a lidar com o fim de uma relação, conquistar o bem-estar e voltar a encontrar o amor (próprio e com os outros), oferecendo uma perspetiva aprofundada sobre as relações humanas, sempre com o foco na recuperação do equilíbrio emocional e da sintonia com a vida.

Sobre os autores

Mauro Paulino é psicólogo clínico e forense, fundador e coordenador da Mind | Instituto de Psicologia Clínica e Forense, uma entidade privada, independente e especializada que atua em diversos contextos da psicologia, seja presencialmente ou online, para vários pontos do mundo. Licenciado em Psicologia Clínica e de Aconselhamento, tem o mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses e o doutoramento em Psicologia, com especialidade em Psicologia Forense. Colabora há vários anos com a comunicação social, abordando temas da atualidade à luz da ciência psicológica. Autor e coordenador de livros de referência em Portugal, é também docente em instituições do ensino superior.

Sofia Gabriel é psicóloga clínica na Mind | Instituto de Psicologia Clínica e Forense. Dedica-se, na sua prática clínica, ao estudo e à intervenção psicológica no luto. Através da terapia individual, de grupo, de casal e familiar, ajuda pessoas nos seus processos de luto e de crescimento individual, enquanto colmata o estigma social e dignifica perdas menos exploradas, como a perda gestacional, de um animal de companhia ou de uma relação romântica. A paixão pela escrita potenciou a publicação da obra de referência “Luto: Manual de Intervenção Psicológica”, assim como a revisão técnica da versão portuguesa do bestseller espanhol “A Mensagem das Lágrimas: Guia para Lidar com o Luto”.