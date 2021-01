Uma semana depois de perder o pai, vítima de Covid-19, Jorge Gabriel destacou nas suas redes sociais o resultado de um novo teste que realizou - e que deu negativo -, aproveitando para reforçar a importância de cumprir o confinamento.

"Boa forma de começar o dia. E logo à meia noite. Novo teste, nova nega. Por favor FIQUEM EM CASA. Obrigado", escreveu na legenda da publicação que realizou na sua página de Instagram.

O apresentador da RTP tem-se desfeito em apelos nas redes sociais, frisando a importância de seguir as medidas da DGS. Após a morte do pai, comoveu os seguidores com relatos dos últimos dias de vida do progenitor e as restrições no último adeus.

Leia Também: "O meu pai foi tratado como um outro doente qualquer, com todo o cuidado"