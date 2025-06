Carolina Pinto viajou na segunda-feira, 16 de junho, para Viena. A influenciadora digital rumou à Áustria para marcar presença num evento especial.

Ao lado de rostos influentes das redes sociais de vários países, Carolina Pinto esteve numa festa celebrativa de novos produtos da marca Nivea - nomeadamente o Luminous Skin Glow.

O evento decorreu na noite de ontem, com um jantar no qual a namorada de Marco Costa acabou por deslumbrar com um look elegante e cheio de estilo.

A influenciadora usou um conjunto azul escuro de calças, top curto e blazer da Caio Collection.

Carolina Pinto e Marco Costa estão noivos e são pais da pequena Maria Emília, de dois anos. A influenciadora é ainda mãe de Vicente, fruto de uma anterior relação.

Quanto ao look, espreite a galeria para ver todos os detalhes.

