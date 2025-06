A princesa Eugenie fez questão de prestar uma homenagem ao marido, Jack Brooksbank, no Dia do Pai, que se celebrou nos EUA e em Inglaterra no domingo, dia 15 de junho.

A filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson publicou nas stories da sua página de Instagram algumas imagens do marido com os filhos de ambos, August, de quatro anos, e Ernest, de dois.

"Feliz Dia do Pai, papá", pode ler-se numa das partilhas que a princesa Eugenie fez na rede social e que pode ver na galeria.

De recordar que o casal deu o nó em 2018 e têm dividido a sua vida entre o Reino Unido e Portugal devido ao trabalho de Jack Brooksbank na Discovery Land Company.