1. Cumplicidade: da refeição do Tareco ao passeio do Snoopy

Já teve aquela sensação de que a vida a dois pode ser enfadonha? Pois um animal de estimação em casal - seja um coelho, um gato ou um cão - pode ser o ingrediente secreto para recuperar a cumplicidade perdida. E sabe porquê? Porque quando se comprometem a cuidar do Snoopy (do Tareco ou do Orelhudo), encetam um trabalho de equipa que pode fortalecer a relação: entre o banho, passeio, alimentação e limpeza do espaço do animal de estimação, cada tarefa é uma oportunidade para estarem juntos e fortalecerem vínculos.

2. Companhia: do apoio emocional do Sansão ao carinho reconfortante da Mimi

Quem nunca se sentiu sozinho, mesmo com companhia? Ora, é nesses momentos que um animal de estimação se revela um verdadeiro herói, já que tem uma habilidade única para dar apoio emocional, sem perguntas complicadas, sem julgamentos e, claro, sem pedir explicações. Por isso, além do apoio da sua cara-metade, se estiver em baixo, tem também um amigo peludo - como o Sansão e a Mimi - sempre fiel e pronto para oferecer um carinho reconfortante, seja correndo para si depois de um dia difícil ou aconchegando-se nas suas pernas. Às vezes, tudo o que precisa para se sentir melhor e mais disposto a viver em pleno a relação.

3. Alegria: das brincadeiras do Tobias às acrobacias da Bianca

Quem vai ao supermercado? Há dias em que a rotina reduz as conversas a perguntas deste género, mas se tiver um animal de estimação em casal, tem uma forma de interromper este ritmo de indiferença com cenas engraçadas e imprevisíveis: o Tobias a correr atrás da própria cauda, a Bianca a fazer acrobacias para alcançar um brinquedo ou o Barnabé a tentar fugir da gaiola. Estes momentos de pura diversão têm o poder de suavizar a tensão e até de acabar com qualquer discussão. E, convenhamos, a vida a dois precisa de gargalhadas espontâneas para continuar saudável, não é verdade?

4. Atividade física: das caminhadas com o Max às aventuras com a Estrela

Ter um animal de estimação em casal – especialmente um cão - é ter um personal trainer exclusivo e sempre ao dispor, que os motiva a sair de casa e a fazer exercício físico. E isso porque quando o Max ou a Estrela começam a saltitar a pedir um passeio, não há desculpa para ficarem no sofá. E quando passeiam com o cão ao ar livre, partilhando histórias e fazendo planos para o futuro, fazem maravilhas pela relação e pela saúde de ambos.

5. Bem-estar: do ritmo calmo do Caramelo à tranquilidade da Bella

Sabia que o simples gesto de acariciar o pelo de um gato ou abraçar um cão tem o poder de reduzir os níveis de stress e ansiedade? Por isso, acompanhar o ritmo tranquilo de um animal de estimação – como o Caramelo ou a Bella - pode ser o antídoto perfeito para as pressões da vida cotidiana.

Está pronto para acrescentar mais um membro à família?

Ótimo! Mas antes de se deixar levar pela ideia romântica de ter um animal de estimação em casal, lembre-se que vai ter de assumir uma grande responsabilidade porque, mais do que reforçar os laços e encher a casa de momentos divertidos, um animal exige um compromisso diário de cuidados e dedicação, e traz despesas com alimentação, veterinário, vacinas e acessórios.

Por isso, antes de adotar, certifique-se de que tem tempo para passeios, mimos… e limpezas ocasionais de pequenas (ou grandes) surpresas pelo chão! Além disso, escolha com sabedoria, tendo em conta o seu estilo de vida: um cão cheio de energia ou um gato independente? Um papagaio falador ou uma tartaruga tranquila? Informe-se bem sobre as necessidades da espécie e da raça para garantir uma opção acertada e (de preferência) dê uma oportunidade a um animal de um abrigo, porque há muitos cães e gatos à espera de um casal que os queira adotar.

Agora, será que todo este esforço vale a pena?

A resposta é “sim”. Um animal de estimação é um verdadeiro companheiro, um terapeuta pessoal e um especialista em arrancar sorrisos até nos dias mais complicados. Portanto, independentemente de ter pelos, penas ou escamas, uma coisa é certa: vai encher a sua vida de amor e alegria!

Disposto a seguir a filosofia do Felizes.pt? Quanto mais amor partilhar, mais amor recebe de volta – com olhares meigos e rabinhos a abanar!