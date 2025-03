Como passar de amizade para amor. Um guia em 6 passos

Prólogo: A grande pergunta que deve colocar antes de passar de amizade para amor

Gosta dessa pessoa de forma romântica? É bom que responda com sinceridade a esta pergunta antes de avançar. E isso porque se estiver apenas a confundir os sentimentos, pode perder o conforto da amizade. Agora, se estiver a sentir algo diferente, está pronto para avançar para a primeira etapa!

Etapa 1: Observar os sinais

Antes de roubar um primeiro beijo, observe os sinais. Há olhares demorados? Toques "acidentais"? Mensagens sem motivo aparente? Se a resposta for “sim”, há hipótese de passar de amizade para amor. Agora, se a outra pessoa tem andado a pedir-lhe conselhos amorosos, é melhor contentar-se com a amizade e fazer de guru do amor enquanto espera o momento certo para ver a relação brilhar.

Etapa 2: Aplicar o teste do frio na barriga

Quando recebe uma mensagem dele(a), sorri que nem um tonto? Quando se despedem, fica com vontade de voltar atrás para dar um abraço mais demorado? A simples referencia a um jantar logo à noite deixa-o com um friozinho no estômago? Deu positivo no teste do frio na barriga! Isso significa que tem sintomas visíveis de "paixonite”. Por outro lado, se escolher entre peixe ou carne for a emoção máxima durante o tal jantar com a outra pessoa, talvez seja só amizade.

Etapa 3: Fazer um upgrade no flerte

Se está convencido de que chegou a hora de passar de amizade para amor, tem de usar o seu charme para conquistar essa pessoa. Pequenos elogios, toques subtis e olhares mais intensos podem passar o recado com subtileza. Mas depois há que avaliar a reação: risos nervosos ou respostas provocadoras, são sinais verdes. A indiferença, pelo contrário, é um semáforo vermelho!

Etapa 4: Pôr em marcha a operação “Clima Romântico”

Se teve luz verde, deve avançar mudando o cenário, ou seja, trocando a pizza durante uma maratona de séries por um jantar mais intimista ou um passeio ao pôr do sol. A ideia é passar de amizade para amor através de momentos que pareçam um encontro romântico, mas sem precisar de um letreiro luminoso a dizer "date!". Se a energia mudar, missão cumprida!

Etapa 5: Abrir o jogo

Ainda não deram o primeiro beijo? Talvez seja necessário escolher um momento tranquilo, respirar fundo e dizer o que sente sem rodeios. Um "acho que gosto de ti de outra forma" é o suficiente para obter uma resposta. Se for um “também sinto o mesmo”, parabéns! Acabou de sair da friendzone! Se for um “gosto muito de ti, mas…” está de parabéns na mesma, por ter dado um passo corajoso para clarificar a relação.

Etapa 6: Sair do modo amizade

Agora que sabe que há algo mais, tem de mudar o chip e trocar o modo amizade pelo modo amor, através de gestos mais carinhosos e encontros mais românticos. Mas não o faça de forma radical porque – afinal – foi a amizade que vos uniu e nada como aproveitá-la para deixar o romance evoluir ao seu ritmo. Quem sabe este não é o início de uma grande história de amor?

Epílogo: Viveram felizes para sempre... ou não?

O Guia para Sair da Friendzone do Felizes.pt ajudou? Ótimo, agora aproveite este novo capítulo cheio de descobertas, desafios e muito amor.

Não resultou? Sem dramas! A vida nem sempre é um filme romântico com final feliz. Se o afeto for forte, um momento de desconforto não vai apagá-lo e é possível processar as emoções e regressar ao modo amizade sem ressentimentos. Hoje pode não ter sido o dia, mas amanhã… nunca se sabe!