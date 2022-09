Se as palavras “tímido”, “distraído” ou “desatento ao que está a acontecer à sua volta” lhe dizem alguma coisa, ou ainda, se tem a autoestima baixa e não se apercebe que aquela pessoa está caidinha por si, este artigo é o que precisa. Seja qual for seu caso, entender os sinais para descobrir se alguém está mesmo interessado em si é um game changer e vai poupar-lhe muitos corações partidos.

Ninguém tem superpoderes, portanto, é virtualmente impossível saber o que outra pessoa está a pensar. Felizmente existem alguns sinais! Embora não exista uma ciência verdadeira para saber se alguém gosta de nós, estes sinais vão colocá-lo no caminho certo. São dez sinais para saber se ele ou ela “está assim tão interessado(a)”.

Se está a pensar nisso porque tem um fraquinho por aquela pessoa, a melhor maneira de saber será simplesmente perguntar-lhe, mas o melhor é certificar-se primeiro que não vai levar uma nega. Eis alguns sinais a ter em conta compilados pelo Felizes.pt.

1. O poder do olhar

Olhar nos olhos é um charme há muito perdido com os smartphones. Uma pessoa apaixonada está sempre “à coca” da sua paixoneta. Portanto, veja se ele olha nos seus olhos quando fala diretamente consigo, mesmo que a conversa seja com outras pessoas. Quem gosta olha nos olhos e dá-lhe toda a sua atenção. Não se trata apenas de um estereótipo, é mesmo a ciência a falar: o contacto visual é um dos sinais mais consistentes de atração física, provando uma relação clara entre o olhar e o interesse.

3. O toque

Os homens são normalmente um pouco mais para o lado físico do que as mulheres no que toca a novas relações. Por exemplo, se ele lhe tocar quando não é necessário, é normalmente uma ótima maneira de saber se gosta de si - ora para lhe dar alguma coisa à mão e prolongar o toque, ora para abrir uma porta para si e, ao deixá-la passar, tocar-lhe no ombro ou nas costas. Quando ele quer enfatizar algo vai tocar

acidentalmente com o joelho ou cotovelo, e isto são pequenos sinais para lhe mostrar de forma subentendida os seus verdadeiros sentimentos. O “toque” tem muito que se lhe diga, por exemplo, as pessoas tendem naturalmente a inclinar-se para outras pessoas de quem gostam quando conversam. No caso das mulheres, se ela tende a inclinar a cara para mais perto da sua enquanto fala consigo ou o ouve falar, isso é um bom sinal de que pode estar interessada em si.

Também se a pessoa faz questão de fazer um trabalho consigo, de sentar-se na sua mesa ao almoço, ou de ir ao jantar que você organizou e está mais vezes disponível para estar consigo, são sinais a ter em conta.

3. Só quer fazer rir

Um homem que deseja conquistar uma mulher vai tentar impressioná-la conquistando a sua admiração e normalmente consegue isso através das piadas e de histórias engraçadas. Esse é um jeito de chamar a atenção, assim como inventar uma alcunha carinhosa, um jogo só vosso ou uma piada privada. São atitudes de charme que têm como principal objetivo fazer a outra pessoa ficar “caidinha” sem que se aperceba.

Tanto homens como mulheres acham o humor uma característica atraente, por isso não é surpreendente se a pessoa que está a fazer piadas à sua volta esteja provavelmente a tentar causar uma boa impressão.

4. Fazer muitos elogios

Quando estamos apaixonados tornamo-nos grandes observadores e, por isso, mais facilmente vamos elogiar o que gostamos noutra pessoa. Se ela notar uma pequena mudança na sua aparência, como um corte de cabelo ou uma camisa nova, provavelmente está totalmente apaixonada porque reparou num detalhe quase insignificante para outras pessoas à sua volta. Isso significa que ela tem conta pequenas coisas sobre si que a maioria das pessoas pode não notar.

créditos: Unsplash

5. Memória de elefante

Há algum homem na sua vida que se lembre que a sua avó se chama Elizabete com “z” e não com “s”? Ou que o seu trabalho de sonho era trabalhar com crianças? Se sim, ele pode estar interessado em si já que raramente as pessoas se lembram de detalhes ínfimos da vida pessoal dos outros se não tiverem intenções românticas. Todos os pormenores contam, e quando alguém faz um esforço para se lembrar, está a mostrar que está a dar-lhe prioridade no seu espaço mental.

Se encontrou determinada pessoa apenas algumas vezes e ela já memorizou alguns detalhes da sua conversa anterior, não foi de todo em vão. Quando se gosta de uma pessoa, presta-se mais atenção ao que é dito porque pode estar-se a tentar encontrar um significado e uma ligação mútua nas entrelinhas.

6. Perguntar se está comprometido(a)

É bastante óbvio que se lhe perguntarem: "Tem namorado(a)?", então é porque essa pessoa está a avaliar a competição e está claramente interessada em ser seu par. No entanto, não conte com todos os homens ou mulheres serem assim tão diretos quando querem um relacionamento sério. Talvez, até possam mencionar que estão solteiros só na esperança de que você diga "eu também".

7. Um livro aberto

Se ele está a falar dos seus planos para o futuro que vão para além de um simples fim de semana no estrangeiro, então há uma hipótese de ele gostar realmente de si! Porquê? Porque ele pode estar a incluir no seu futuro a hipótese de virem a ser um casal.

8. Tempo a sós

Se uma pessoa amiga ou alguém do seu escritório continua a tentar encontrar formas de se encontrarem a sós fora do grupo, isso é um sinal de que está a tentar ligar-se a um nível mais pessoal. Embora isso possa ser apenas uma amizade que se inicia, também pode significar que gosta de si. Também se o resto do grupo já se apercebeu disto e por várias vezes vos deixa sozinhos numa sala, então é mesmo motivo para investigar se essa pessoa gosta realmente de si ou se estão todos a fazer um grande filme romântico.

9. A verdade está no vinho

Conhece o ditado "palavras ditas bêbedas são pensamentos sóbrios"? O álcool tem uma forma de trazer ao de cima as verdadeiras emoções e os segredos mais bem guardados. Por isso, se quando bebem um copo a mais gravitam um para o outro, então existe aqui uma mensagem subentendida. Receber mensagens de texto quando os outros estão bêbados é um grande sinal de que temos morada no pensamento de alguém.

10. Verdadeiro interesse

Quem realmente gosta e tem interesse vai enviar uma mensagem depois de um encontro para saber se chegou bem, e manifestando a vontade de verem-se de novo. Sabe, no entanto, qual é o melhor conselho de todos? A frontalidade. Se não tiver a certeza se alguém gosta mesmo de si, basta perguntar como se sente e deixar tudo nas mãos do destino. Pode parecer assustador, mas é casual, direto, sexy, e se for um “não” pelo menos pode seguir com a sua vida em frente.