O término de uma relação pode afetar a autoestima, causar um sentimento de vazio e até mesmo de culpa. Aceitar que o relacionamento acabou é a primeira etapa da recuperação, mas o sofrimento também faz parte do processo. É necessário a pessoa permitir-se sentir para que possa ultrapassar esta situação da forma menos penosa e o mais tranquila possível.

Infelizmente, não há fórmulas mágicas no que toca a este tema. Contudo, o Felizes.pt criou uma lista de dicas para quem estiver a superar o fim de um relacionamento, ou caso venha por ele a passar, para assim ganhar o conhecimento necessário de forma a ajudar a reerguer-se, sem sentir que está sozinho a lutar contra a maré.

O luto - dor física e dor emocional

É comum que a separação traga uma dor física e emocional. Muitas pessoas relatam sensações físicas como falta de ar, dores no peito, alterações no apetite, no peso, no sono, entre outras. Os sentimentos vão do vazio à raiva e o trauma emocional e a confusão fazem com que, muitas vezes, caiamos num “buraco” emocional.

Raras são as vezes que as pessoas não se questionam sobre o motivo que levou a relação a terminar, o que terá sido feito de errado, o que poderia ter sido melhor. Há uma tendência para a culpabilização que gera altos níveis de ansiedade, baixa autoestima, sofrimento e desconfiança.

Estas sensações resultam do chamado luto - estado de espírito penoso em que o interesse pelo mundo externo diminui e os pensamentos costumam girar em torno de algo ou alguém que se perdeu.

Sentimentos mais frequentes

Ansiedade

Geralmente, as pessoas que, por norma, são mais ansiosas veem esta emoção exacerbar sentimentos de insegurança e a sua mente girar à volta de pensamentos ruminantes que têm um impacto prejudicial na saúde.

Exemplo disso é o uso excessivo do telemóvel para enviar mensagens ao ex-companheiro, fazer chamadas ou estar constantemente a perseguir o outro nas redes sociais.

Baixa autoestima

A perda de alguém é algo muito difícil de se superar e por mais conversas que sejam tidas, ficam sempre coisas por dizer. Normalmente acha-se que falta uma resposta concreta para o motivo pelo qual aquela pessoa já não deseja continuar a relação. Ficam inúmeras questões sobre o motivo que desencadeou o fim da relação e, por vezes, há apenas suposições, mas sem certezas. Isso gera sofrimento e, mesmo sem querer, a pessoa acaba por se culpabilizar.

Sentimento de impotência

Quando alguém que amamos nos diz que já não quer estar connosco, sentimo-nos impotentes, pois perante esta revelação não temos como controlar o que o outro sente por nós. Apesar de continuarmos a gostar do nosso companheiro ou companheira e de vermos um futuro juntos, “são precisos dois para dançar o tango”.

A criação de uma armadura para os relacionamentos futuros

O sentimento de insegurança, geralmente, está mais associado à pessoa que é deixada, pois esta passa a ter receio de se envolver futuramente com outros, com medo de lhe acontecer o mesmo.

É importante que se tome consciência do que se sente, que se observe e reconheça as emoções, que se normalize e aceite que se trata de uma fase, e, com o tempo, acabar por deixar ir estas emoções.

A vulnerabilidade é das coisas mais bonitas que alguém pode ter e, por isso, evitar refúgio no trabalho ou numa nova relação para manter a cabeça sempre ocupada é importante. Permitir-se estar sozinho, conhecer-se a si mesmo, mostrar aos outros o seu verdadeiro estado de espírito e aproveitar para desabafar e ouvir o que os seus amigos, família ou terapeuta têm para lhe dizer.