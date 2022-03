Sim, leu corretamente! Estas perguntas são para serem feitas antes de marcar o encontro. Provavelmente, as perguntas que se deve fazer quando se vai num primeiro encontro já são sabidas, mas o que se deve perguntar antes de o marcar?

O Felizes.pt responde a esta questão e planeia um questionário para ter a certeza de que vale a pena conhecer alguém na vida real.

O tempo é precioso e gastá-lo na pessoa errada é um erro. Estas dicas servem para saber o que se deve perguntar para ter a certeza de que não se vai perder tempo, porque apesar de ser excitante ir num encontro, ninguém quer ter a experiência de um mau date.

Existe um click online, mas será que isso só por si quer dizer que duas pessoas se vão dar bem na vida real? Confiar no instinto e fazer o que parece certo para uma situação pode ser a resposta certa.

Uma vez que ainda estamos a ultrapassar uma pandemia, é também preciso ter cuidado e não correr riscos desnecessários, para isso, ter uma conversa aberta e honesta com o potencial date pode ser a chave para um encontro bem sucedido e sem surpresas.

Antes de mais, é preciso conhecer-se bem a si próprio. Perguntar "Porque é que parece que atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Quais são as minhas expetativas? São demasiado baixas? Demasiado altas?” - antes de saber se quer mesmo ir ao encontro, tem de saber o que procura. Isto permite tomar uma decisão mais informada sobre se quer mesmo ir num primeiro encontro.

Se a conclusão for positiva, seguem-se as perguntas pensadas pelo Felizes.pt e por especialistas sobre o que deve mesmo saber antes de ir num date

Como se ocupou durante a quarentena?

Esta pergunta pode ajudar a determinar qual a posição do potencial parceiro sobre a pandemia, a vacinação e o isolamento, além de disponibilizar insights sobre hobbies e como gosta de passar o seu tempo livre.

Namorar pode ser complicado neste momento, porque nem todas as pessoas seguirão as mesmas normas de segurança.

Está confortável com encontrar-se pessoalmente?

Discutir o que é preciso para estarem ambos confortáveis - quer seja um sítio com muitas pessoas, por questões de segurança; ou um local cultural para nunca esgotarem tópicos de conversa.

Um ambiente confortável para ambos irá potenciar os resultados do encontro. Uma opção pode ser dar um passeio no parque em vez de partilhar uma mesa num restaurante.

Tem outros encontros?

É crucial saber a resposta a esta pergunta, porque não é algo que se possa descobrir depois de apostar todas as suas fichas nesta pessoa. Se houver alguma hesitação na resposta, esta é uma dica para não avançar.

Como se sente?

No dia do encontro, perguntar como o outro se sente e se ainda está disposto a encontrar-se é importante para que não existam mal entendidos. As pessoas podem mudar de ideias ou podem estar nervosas e não há mal nenhum em dar uma força extra no próprio dia para que tudo corra bem. A check list passa por percorrer novamente as horas, local e expetativas para o encontro.

Estas questões poupam tempo e salvam energias e esperanças, porque o potencial date será com alguém que está alinhado com as expectativas iniciais.