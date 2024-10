1. Envie-lhe uma mensagem

É sempre bom saber que está na mente do seu amado. Nesse sentido, quando dispor de um segundo livre no trabalho, envie uma mensagem ao seu parceiro, um vídeo engraçado ou um artigo que leu e fê-la lembrar-se dele. Se, de facto, vai ter um dia muito ocupado, avise-o de que vai estar longe do seu telemóvel. Assim, o seu cônjuge vai perceber que, mesmo estando com muito trabalho em mãos, não se esqueceu dele e que não o está a ignorar.

Dica: aposte em mensagens que demonstrem as saudades que sente do seu companheiro, o seu amor por ele e o quão entusiasmada está por estarem juntos no final do dia, ou simplesmente, pergunte como está a correr o seu dia. O importante é mostrar que ele está no seu pensamento.

2. Agende encontros regulares

Dedicar uma noite por semana (ou mês) para um encontro com o seu parceiro, pode ajudá-los a organizar as vossas necessidades e prioridades nos outros dias da semana. Além disso, dá-vos algo por que ansiar, por mais preenchida que seja a vossa agenda. Pode parecer uma medida um pouco mecânica, mas esse é exatamente o objetivo. Numa vida muito atarefada, se não houver um planeamento, é provável que não se cumpram as expetativas.

Dica: o “encontro” não significa que tenham de ir jantar fora ou ir ao cinema. Podem sempre ficar em casa e cozinhar o jantar juntos e abrir aquele vinho caro que estava guardado para aquela ocasião especial que nunca acontece, ver um filme, exercitar em conjunto, ter uma noite de spa ou de jogos. Vocês decidem!

3. Escute ativamente

Nos momentos em que está fisicamente com o seu companheiro e estão a conversar, escute-o ativamente, ou seja, esteja presente com o corpo e a mente. Por mais notificações que esteja a receber no telemóvel, evite ao máximo olhar para ele, principalmente se o seu tempo livre é limitado. Oiça, com atenção, as palavras do seu amado e dê-lhe sinais de que está a ouvi-lo, respondendo com mais do que um simples “pois” ou um abanar de cabeça. Caso contrário, transparecerá falta de interesse pelo seu cônjuge e pelas suas palavras.

4. Estabeleça limites

Encontrar um equilíbrio saudável entre o amor e o trabalho requer, igualmente, limites e, aqui, a comunicação é essencial. Expresse as suas necessidades, seja uma hora extra de sono, ficar até tarde a trabalhar, ou estar fora de casa durante longos períodos e deixe que o seu parceiro faça o mesmo. Desta forma, nenhum dos dois se vai sentir culpado por não estar a dar tanta atenção um ao outro, nem nenhum dos dois vai poder exigir que esses limites sejam ultrapassados. Como é natural, não vai ser de um dia para o outro que tudo vai mudar, é preciso um esforço mútuo.

Dica: Também podem estabelecer limites em conjunto, como não ter telemóveis à mesa durante as refeições ou na cama, por exemplo.

5. Peça ajuda

Se estiver muito sobrecarregada, questione-se se há alguma coisa com a qual o seu companheiro possa ajudar, desde compras à lida da casa. Ninguém disse que tem de fazer tudo sozinha. Ir às compras, cozinhar ou aspirar o chão podem ser da sua responsabilidade, mas é normal existirem dias em que está mais ocupada e não consegue cumprir as suas tarefas habituais. É para ajudá-la que o seu companheiro também está presente. Hoje ele aspira o chão por si e para a semana fica a lavar a louça por ele.

6. Ame

Lembre-se, acima de tudo, de amar! Dizer “amo-te” nem sempre é suficiente para que a outra pessoa se sinta valorizada. Demonstrar amor pode ser tão simples como um elogio genuíno, preparar-lhe o almoço para levar para o trabalho ou tirar um dia de folga para se voltarem a conectar. Nem todos os gestos românticos devem ser grandiosos, como nos filmes. Criar espaço para a intimidade e confiança, e reconhecer o valor do seu parceiro é dos melhores atos que pode realizar e que, a longo prazo, dão belos frutos.

A vida amorosa pode ser impactada pelo seu trabalho, mas não tem de ser de forma negativa. Como em tudo na vida, deve encontrar um equilíbrio e é possível fazê-lo, em conjunto com o seu parceiro. Experimente as dicas fornecidas pelo Felizes.pt e não hesite em procurar ajuda de um profissional sempre que necessário.