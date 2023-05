“Juntar as escovas de dentes" é um passo fulcral na vida de um casal. Afinal, não é nada mais nada menos do que a decisão de passarem a partilhar o seu dia-a-dia com outra pessoa com diferentes hábitos e manias. Mas antes de tomar essa decisão, há algumas coisas que os casais devem discutir para evitar surpresas desagradáveis e o Felizes.pt dá-lhe algumas dicas. Sente-se com o seu parceiro, pegue num café (ou um copo de vinho, se preferir) e vamos conversar sobre o que é necessário deliberar antes de dar o grande passo:

1. Finanças

Este é um assunto que pode causar muita discórdia, mas é necessário falar sobre finanças antes de se juntar com alguém. Quem fica responsável pelas contas? Como será feita a divisão das despesas? É importante que ambos estejam de acordo e definam um plano financeiro para evitar problemas no futuro.

2. Espaço

Gosta de um espaço organizado, enquanto o seu amor prefere um estilo mais "caótico"? É essencial definir como será a divisão do espaço em casa, para evitar discussões por causa de objetos espalhados ou roupas atiradas ao chão. E se tiverem móveis e objetos diferentes, é preciso pensar em como combiná-los ou decidir quais deles ficarão na nova casa.

3. Rotinas

Antes de qualquer coisa, é fundamental discutir sobre as rotinas de cada um. Quem vai cozinhar? Como será a divisão das tarefas domésticas? O mais provável é terem horários de trabalho diferentes e precisarem de definir horários para as atividades do dia-a-dia. É impreterível que ambos estejam confortáveis com as tarefas atribuídas a cada um.

4. Intimidade

E, por fim, mas não menos importante, a intimidade. É crucial que ambos conversem sobre as suas expectativas e limites em relação à intimidade. É necessário ter um acordo em relação à privacidade, além de definir questões como dormir juntos ou não, e outras questões fulcrais que só o casal sabe quais são.

Estas são apenas algumas das coisas que os casais devem debater antes de tomarem a decisão de morarem juntos. Lembre-se de que essas conversas podem ser divertidas e provocadoras, desde que sejam feitas com respeito e amor. Quando os casais têm uma comunicação aberta e clara, são capazes de argumentar sobre as suas necessidades e expectativas de forma honesta e respeitadora. Isso ajuda a evitar ressentimentos e conflitos, permitindo que os parceiros trabalhem juntos para encontrar soluções que funcionem para ambos. Não tenha medo de falar sobre estes assuntos e esteja preparado para dar um grande passo na sua vida amorosa.