No início de uma relação é comum focar toda a sua atenção nessa felicidade, especialmente quando se está numa relação completamente nova, e ainda na fase de "quero passar todos os momentos acordados a olhar para ti". Mas, o que muitos se esquecem é que manter um círculo social saudável é fundamental para o bem-estar de qualquer casal. Embora ambos os tipos de relações nos proporcionem um sentido de ligação e apoio, por vezes pode ser um desafio navegar nas diferentes exigências e expetativas de cada um. O Felizes.pt deixa-lhe algumas dicas sobre como manter esta convivência equilibrada:

1. Estabelecer limites é a chave



Estabelecer limites é crucial em qualquer relação, incluindo as amizades e as relações românticas. Certifique-se que comunica com o seu parceiro e amigos sobre aquilo que o deixa feliz, mas também o que o deixa desconfortável. Lembre-se: é impossível estar em todo o lado ao mesmo tempo, por isso, tente encontrar um meio termo. Por exemplo, pode ter um encontro com o seu parceiro uma vez por semana, mas reserve também tempo para uma night-out com amigos, um jantar, ou simplesmente uma conversa honesta a acompanhar um copo de vinho.

2. Dê prioridade à comunicação



A comunicação é fundamental em qualquer relação. Comunique regularmente com o seu parceiro e amigos sobre os seus sentimentos, necessidades e expetativas. Isto pode ajudar a evitar mal-entendidos e a construir relações mais fortes. De nada serve guardar tudo para si e acumular pormenores e irritações que podiam ser resolvidos com uma simples conversa, mas que acabam por tornar-se em problemas que podem levar à rutura de qualquer relação.

3. Reserve tempo para ambos

É importante arranjar tempo para tudo o que é importante na sua vida. Tente encontrar um equilíbrio entre passar tempo com o seu parceiro e os seus amigos. Isto pode significar agendar noites regulares de encontros para promover o romance na sua relação, e também planear saídas em grupo com os seus amigos. Os amigos são importantes em todas as fases da vida e, muitas vezes, podem oferecer um suporte emocional que o parceiro não consegue.

4. Esteja presente nos bons e maus momentos, e naqueles pelo meio



Quando estiver a passar tempo com o seu parceiro ou com os seus amigos, tente estar totalmente presente. Evite verificar o seu telefone ou ser distraído por outras coisas. Estar presente não é apenas comemorar um aniversário ou apoiar num luto, é preciso partilhar os mais diversos momentos pelo simples facto de gostar daquelas pessoas e da sua companhia. Isto pode ajudar a fortalecer as suas relações e tornar o vosso tempo juntos mais agradável e de qualidade.

5. Se não gostar de si quem gostará?



Embora seja importante dar prioridade às suas relações com os outros, é também essencial cuidar de si próprio. Reserve tempo para si mesmo e não deixe de parte os seus próprios interesses e passatempos. Dessa forma, é possível recarregar as energias e estar mais presente e feliz tanto nas amizades como no relacionamento amoroso, mantendo um equilíbrio saudável na sua vida.

6. Seja flexível e aberto à mudança



Finalmente, lembre-se que as relações não são estáticas e mudam com o tempo. Esteja aberto a novas experiências e esteja disposto a adaptar-se à medida que as suas relações evoluem. Isto pode ajudá-lo a manter relações saudáveis e gratificantes, em todas as esferas da sua vida.

Em conclusão, equilibrar as relações amorosas com as amizades pode ser um desafio, mas é essencial para viver uma vida realizada. Ao estabelecer limites, dar prioridade à comunicação, arranjar tempo para ambos, estar presente, cuidar de si próprio e ser flexível, pode construir relações fortes e saudáveis tanto com o seu parceiro como com os seus amigos. Afinal, os nossos amigos são uma parte importante do nosso apoio emocional e social, enquanto o nosso parceiro é nosso companheiro e cúmplice em diversas áreas da vida. É importante reservar o mesmo espaço na nossa vida para ambos.