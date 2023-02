Um encontro a quatro pode, rapidamente, tornar-se constrangedor se os participantes não tiverem nenhum interesse em comum. Não tenha, no entanto, medo de arriscar e descobrir mais acerca de um casal amigo. Quem sabe, poderá identificar-se e encontrar alguém com quem partilhar as felicidades e angústias de estar numa relação. Certamente nunca se sentirá sozinho nesta caminhada com as dicas e temas recolhidos pelo Felizes.pt para discutir enquanto estiver num plano entre casais:

1. Hobbies e interesses

Hobbies e interesses pode ser um ótimo tópico para conversar num double date, este tema permite que todos partilhem as suas paixões e se conheçam melhor. Podem ainda questionar uns aos outros sobre hobbies e atividades favoritas, como ler, desporto, fotografia ou jogos em equipa. Podem ainda partilhar dicas e ideias para novas coisas a serem experimentadas, como um novo hobby, um novo livro para ler ou um novo trilho para caminhar. Este tópico também pode ser usado para planear uma atividade divertida em grupo, como ir a um concerto, visitar um museu ou fazer uma aula de culinária. As opções são infinitas!

2. Viagens e planos de férias

Este tópico permite que todos partilhem os seus destinos de viagem favoritos e lugares de férias de sonho. Pode falar sobre onde já esteve e para onde quer ir. Dê dicas e conselhos de como planear uma viagem, qual a melhor época para ir, o que levar e como economizar dinheiro. Este tópico também pode levar a que tenham vontade de planear uma viagem futura em grupo.

3. Filmes e séries de TV

Com este tema, podem partilhar os vossos filmes e séries favoritos e discutir o que estão a ver no momento. Podem ainda discutir os últimos lançamentos e qual a vossa opinião acerca deles. Este tópico também pode levar a planear uma movie night entre casais, onde para além de verem um bom filme, passam um bom bocado entre amigos.

4. Comida e cozinha

Nada melhor do que falar sobre comida quando não sabemos o que dizer. Não tem de ser mais um “tópico de elevador”, este tema permite que todos partilhem os seus tipos de comida favoritos e discutam os seus restaurantes e bares de eleição. Pode partilhar receitas e dicas de cozinha e falar sobre diferentes tipos de culinária e alimentos que já experimentou. Provavelmente vão encontrar muitos pontos em comum e até mesmo planear uma noite de culinária em grupo ou visitar um novo restaurante juntos, para uma experiência gastronómica

5. Eventos atuais e notícias

Se estão à procura de partilhar e discutir ideias sobre as últimas notícias e eventos que estão a acontecer no mundo, este é o tema perfeito para vocês. Podem falar sobre coisas como política, eventos mundiais, ciência e tecnologia. Com este tópico poderá surgir o interesse para que assistam a notícias e eventos atuais importantes em conjunto. Dica: Organizem uma noite de óscares e convidem os vossos amigos casais mais chegados, num papel escrevam os vossos palpites dos vencedores e ao longo da noite vão vendo quem acertou mais.

6. Fitness e saúde

Quais são os vossos objetivos de fitness e saúde para este ano? Quais os vossos exercícios favoritos? Com este tema não haverá momentos mortos. Ofereçam dicas e conselhos para o casal manter-se saudável e em forma e discutam coisas como nutrição e saúde mental. Aqui poderão facilmente arranjar um bom parceiro de treino e tornar este momento que para muitos é doloroso, mais animado.

7. Música e concertos

A música junta as pessoas desde sempre, e no que toca a casais não é diferente. Este tema permite que todos digam qual os seus artistas e bandas favoritos e partilhem as vossas experiências de concertos que vos marcaram enquanto casal. Recomendem uma música nova e estejam abertos a novas sugestões também. Idas a festivais são uma ótima oportunidade para juntar casais amigos e criar momentos.

8. Dinheiro e finanças

Este tópico poderá tocar em pontos mais sensíveis dentro de uma relação, tentem não ser muito invasivos nas vossas perguntas. Ainda assim, pode ser um ótimo tópico para conversar num encontro a quatro, pois permite que todos discutam os seus objetivos financeiros e estratégias, e partilhem dicas para economizar dinheiro. Ofereçam conselhos sobre gestão de finanças pessoais e discutam coisas como investimentos e orçamentos. Quem sabe este tópico que para muitos é aborrecido, se possa tornar numa conversa estimulante.

9. Tecnologia e gadgets

Atenção a todos os casais geeks da tecnologia, este tema é para vocês. Se estão à procura de um casal com quem discutir os melhores gadgets e últimas novidades na tecnologia, tentem abordar este tópico. Comecem por partilhar as vossas opiniões sobre as últimas tendências e ofereçam dicas e conselhos para se manterem conectados e atualizados. Ninguém quer parecer que está “fora” das novidades, por isso poderá ser um tema interessante e que vos acrescente conhecimento.

O truque está em não deixarem de ser vocês próprios, de nada vale mudarem por ninguém e até acaba por passar uma imagem de que não são verdadeiros e genuínos. Não tenham medo de arriscar em temas fora da caixa, quem sabe não suscite uma conversa interessante e diferente. Todos temos algo em comum, procure-o com atenção e verá que, possivelmente, estão a fazer amigos para a vida.